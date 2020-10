Funkyfam-tvillingene: – Vi har ulik smak i jenter

Mandag er det premiere på andre sesong av «Funkyfam».

NY SESONG: Mandag 12. oktober følger vi familien til Jørgine Vasstrand i en ny sesong av Funkyfam. Foto: TV 2 / Fredrik Arff

Denne gangen kommer vi tettere på og blir bedre kjent med hver enkelt familiemedlem, blant annet lillebrødrene Silas og Emil, bedre kjent som «Funkytwins».

– Jeg føler folk er mye flinkere og mye mer åpen denne sesongen, forteller Silas, da han og tvillingbroren gjestet God kveld Norge-studio, torsdag.

– Vi holder nesten ikke noe igjen, legger Emil til.

Se intervjuet i videovindu over.

Kuttet opp leppa til broren

Tidligere i år avslørte tvillingene i en Youtube-video, at de hadde kjøpt leilighet i Oslo med hjelp av storesøster Jørgine. I videoen kommer det også frem at influenseren gikk inn med over 1 million kroner for å hjelpe brødrene.

– Vi hadde aldri klart det uten henne, forteller 23-åringene.

Men å bo sammen er ikke bare enkelt, når man i tillegg studerer ved samme skole og tilbringer all tid med hverandre.

– Vi krangler sykt mye, forteller de og deler at sist de kranglet var på morgenen om hvem som skulle få pusse tennene foran vasken først.

– Hvordan ser det ut når dere krangler?

– Det er slåssing, det starter ofte med en lite knuff. Den som gir seg først taper, forteller Silas.

SE VIDEO: Her tar programlederen til tårene av Funkyfam

Emil legger til at Silas bruker å dra det litt lenger.

– Jeg har fått et par gjenstander i trynet. Han splittet leppa mi for to år siden. Da fikk jeg et fat i trynet.

Forskjellig smak i jenter

Tidligere i år ble det kjent at det er slutt mellom Silas og tidligere Idol-deltaker Victoria Andersen (20). Tvillingene bekrefter at begge nå er single.

– Krangler dere noen gang om damer?

– Nei, det er vi veldig flinke på. Men vi har ulik smak i jenter, forteller Emil og legger til;

– Silas liker litt brunetter, som eksen. Forsiktige, søte, litt yngre, forteller han med et glimt i øyet.

Silas forteller hva broren ser etter;

– Store pupper, haha! Neida, du er på blondinefronten, jenter som tar litt mer plass. Litt mer utadvendt, forteller han.

«Funkyfam» - sesong 2 har premiere mandag 12. oktober på TV 2 Livsstil og TV 2 Sumo.

Se sesong 1 av «Funkyfam» på TV 2 Sumo.