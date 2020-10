USA-kommentator: – Det er helt rystende

I et Fox-intervju torsdag kaller Donald Trump Kamala Harris for et monster, og sier at han ikke vil delta i noen videodebatt.

– Jeg har hørt intervjuet, og jeg er sjokkert over de tingene han sier, at han kaller Harris et monster og en kommunist, at han sier han stod ved siden av Biden i debatten og gir han to måneder igjen å leve etter valget... Det er helt rystende, sier USA-kommentator Eirik Bergesen.

Gjennom intervjuet mener Bergesen at Trump undergraver mye av jobben som Mike Pence gjorde under nattens visepresidentdebatt mot Kamala Harris.

– Trump snakker om mirakler under korona. Ved et mirakel er hele Mike Pence sin debattinnsats nå visket ut, sier Bergesen, og legger til:

– Han gjorde en kjempeinnsats for å fremme Trumps politikk. Han er mye bedre på å fremme Trump-politikk enn Trump selv, og han gjorde en heroisk innsats i natt, sier han.

Uaktuelt med videodebatt

Torsdag kom nyheten om at den amerikanske kommisjonen for presidentdebatter har bestemt at neste presidentdebatt skal foregå via video.

Under Fox-intervjuet som ble gjort kort tid etter at nyheten om video-debatt kom, gjorde den sittende presidenten det klart at han ikke akter være med på noe sånt.

– At han sier at det er helt uaktuelt med digital debatt er også oppsiktsvekkende å si, sier Bergesen.

Han understreker at det ikke er Trump som bestemmer dette, men den tverrpolitiske kommitéen for presidentdebatter.

– At Trump selv ikke ønsker seg det, forstår jeg, det er ikke et format han vil kle. Men samtidig er han syk. I intervjuet vil han ikke svare på spørsmål om han er syk eller ikke, men han sier at han føler seg «clean». Han føler seg ren, sier Bergesen, og legger til:

– Det er ikke sånn at Biden kommer til å møte Trump hvis han er syk. Med mindre det kommer en negativ test som er bevist av uhildede leger, så vil ikke Biden møte Trump – og komitéen som organiserer disse debattene vil heller ikke legge opp til det.

– Er det en reell sjanse for at vi kommer til debattdagen og at Trump ikke stiller?

– Det er helt umulig å si. Hva som skal skje neste uke føles som et år til. Vi vet ikke hva som skjer neste dag, vi vet knapt hva som skjer neste time, sier han.

– Vinnervilje

USA-kommentatoren legger til at Donald Trump utviser en utrolig vinnervilje.

– Jeg lar meg imponere av den utrolige vinnerviljen til Trump. Han gjør virkelig alt han kan for å vinne dette valget, selv når han har korona – og det hører vi i dette intervjuet, vi hører at han er redusert – slår han rundt seg mot alle meningsmotstandere, sier han.

– Han er et utømmelig oppkom av kreative måter å prøve å vinne valget på, det skal han ha – og med en enorm energi. Biden kunne bare drømt om å ha noe av den energien, for det går rett hjem hos velgerne, legger han til.

Han trekker blant annet frem hvordan presidenten har håndtert situasjonen etter å ha kommet hjem fra sykehuset, hvor han var innlagt etter å ha testet positivt for koronavirus.

– Det er ikke snakk om et par dager i slåbrokk i Det hvite hus. Det er full rulle hele veien. Det går mot alle smittevernhensyn, men kjernevelgerne hans, basen hans, bryr seg ikke om det. Det mobiliserer dem, sier han, og fortsetter:

– Dette beundrer de ham for, for de føler at han kjemper for dem og at han vil vinne for nasjonen og dem. Mens kritikerne hans mener at han kjemper for sin egen del og for å beholde makten.