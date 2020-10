Didrik Solli-Tangen (33) gjør comeback: – Jeg har en tryggere base nå

GOD KVELD NORGE (TV 2): Det er ti år siden Didrik Solli-Tangen vant «Melodi Grand Prix» med låta «My heart is yours». Nå trives han i rollen som femiliefar og kommer ut med ny singel.

Etter syv år gjør Solli-Tangen comeback og slipper singelen «Hjem» og har gjestet God kveld Norge studio.

– Jeg prøvde meg helhjertet i 2013 med å gi ut et nytt album, men da det også ble mottatt med lunkne kritikker og ikke særlig streamet så blir man litt sånn: «Kanskje jeg bare skal ha konserter og synge klassisk da», sier han til God kveld Norge.

– Redd for å trå uti det igjen

33-åringen innrømmer at da han vant «Melodi Grand Prix» i 2010 var det vanskelig å gå fra å være allemannseie, og han som sang «My heart is yours», til å gi ut egen musikk.

Men han satset og da musikken kom fikk han erfare på drastisk vis hvordan det var å skulle bli dømt av andre enn seg selv.

På den tiden fikk han både terningkast tre og fire, noe han selv beskriver som det dårligste en artist kan få. Da er det nemlig verken bra eller dårlig, men helt OK.

Han forteller at han kjente det som et stort tap å gå fra å være utdannet klassisk sanger, til rollen som «han på TV», etter at anmelderne ikke lot seg imponere av albumet hans «The Journey» i 2013.

I 2019 ledet han programmet «All together now Norge» med Anne Rimmen. Dette falt heller ikke i god jord hos anmelderne.

– Man blir litt redd for å trå uti det igjen. Det å synge riktig og korrekt har vært viktig for meg i mange år, men har tatt lang tid for meg å tørre å tre ut av den firkanten, forklarer han til God kveld Norge.

Mer stabilitet i livet

På spørsmål om han fortsatt er redd for å få en dårlig anmeldelse svarer han at han har blitt tryggere på seg selv og har mer stabilitet i livet.

– Jeg har blitt eldre, fått en familie, flyttet hjem til Porsgrunn og jeg føler at jeg har en base nå som er mye tryggere enn det jeg hadde den gangen, forteller Solli-Tangen.

Han legger vekt på at det å ha noe å komme hjem til føles som en god sikkerhet å ha med seg.

– Når man har vært ute og kjempet litt og kanskje ikke helt har visst hvor du skulle gå så er det å ha noe å komme hjem til en god sikkerhet og en god tanke å ha med seg uansett hvor man er.

Artisten forteller at han trives godt på hjemstedet Heistad og liker seg i rollen som familiefar.

– Jeg synes det er skikkelig digg å kunne sende ungene ut og å ha en garasje og en plen å klippe, jeg synes det er helt topp! Det er klart at hjem for meg er jo familien. Så da kan vi være hvor som helst i verden, avslutter Solli-Tangen.

