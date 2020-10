Nysignerte Thomas (22) satte hele laget i karantene to dager etter overgangen

Torsdag 17. september kunne Jerv presentere Thomas Kok som klubbens nyeste spiller.

To dager senere kom meldingen om at hele Jerv-laget var satt i ti dagers karantene. Samtidig ble lagets tre neste Obos-ligakamper utsatt.

Den nederlandske nyervervelsen hadde testet positivt for koronaviruset.

– Jeg vil ikke si at jeg følte på skyld, men det er ikke den beste starten. Guttene hjalp meg gjennom det og sendte meg meldinger og skrev at de håpet at det gikk bra, forteller Thomas Kok til TV 2.

– Jeg tok alle forholdsregler, brukte maske og holdt avstand, så heldigvis ble ingen på laget smittet. Det føles godt, sier han.

– Resultatet var et sjokk

Den positive koronatesten kom som en stor overraskelse for Kok.

– Det var en merkelig følelse, for jeg hadde ingen symptomer, så resultatet fra legen var et sjokk. Jeg hadde ikke trodd det, for jeg var ikke syk. Jeg hadde ingen vanskeligheter med å puste, så det var virkelig et sjokk. Jeg tror det var den niende testen. Det var uheldig, sier 22-åringen.

Kok forteller at han avla én koronaprøve før avreise fra Nederland og to nye da han kom til Norge. Før kampene for gamleklubben Dordrecht på nivå to i Nederland ble han og alle spillerne testet før hver kamp.

– Jeg hadde litt hodepine, men jeg trodde det var på grunn av nye omgivelser og at jeg måtte tilpasse meg. Det var det eneste jeg hadde, men jeg relaterte det ikke til koronaviruset. Det var ganske merkelig å høre nyheten. Jeg trodde først ikke på det, men de sa at det stemte, sier Kok.

Nederlenderen aner ikke hvordan han ble smittet. Av personene han oppholdt seg med tiden før avreise fra Nederland er ingen smittet.

Målgivende i debuten

På resultatene kan det se ut til at Jerv kom godt ut av tiden i karantene. Etter fem strake tap og 4-20 i målforskjell før Koks positive test, har Grimstad-laget vunnet mot både Strømmen og Jerv etter returen.

I 1-0-seieren over Strømmen var det nettopp Kok som satte opp seiersmålet til Michael Baidoo et snaut kvarter før slutt på Levermyr.

– Lagkameratene har tatt godt vare på meg. Det var fint, men jeg fikk ikke den beste starten, så på slutten av sesongen håper jeg å kunne gjøre opp for meg og bidra på banen. Jeg håper at det fortsetter videre i sesongen, sier Kok.

Den positive koronatesten til Kok har gjort Jerv ekstra påpasselige.

– Situasjonen er selvfølgelig lei. Det var vanskelig da det oppsto. Samtidig vet vi at vi løste det riktig. Det ble også bekreftet av de vi støtter oss til. I etterkant har vi tatt lærdom av dette, alle som er rundt fotballen og opplever korona hver eneste dag. Vi har tatt ekstra hensyn, sier Trond Christoffersen, daglig leder i Jerv, til TV 2.