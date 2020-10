Djokovic anklages for å late som han var skadet

Pablo Carreño Busta anklager verdensener Novak Djokovic for å ha latet som han var skadd under kvartfinalen i Rolland-Garros.



Serberen måtte ha hjelp med både nakke og venstre arm under kvartfinalekampen mot Busta under kvartfinalen i Rolland-Garros onsdag.

Djokovic var ikke like bevegelig som vanlig i det første settet, som spanjolen til slutt vant.

Busta stiller spørsmål om Djokovic virkelig hadde vondt, eller om det i stedet handlet om mentale forstyrrelser.

– Hver gang en kamp begynner å bli vanskelig tilkaller han medisinsk hjelp, det har han gjort lenge. Jeg tenkte at det ville skje da vi møttes i US Open, jeg visste at det ville skje her (i Paris) og det kommer til å fortsette på samme måte framover, sier Busta.

Djokovic snudde kampen og vant 3-1 i sett. I semifinalen møter han greske Stefanos Tsitsipas. I den andre semifinalen møtes spanske Rafael Nadal og argentinske Diego Schwartzman.

