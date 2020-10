Disse nordmennene «besteg» Mount Everest innendørs

– Jaaa, det er slik vi gjør det på Everest, smiler Vegard Øie mens han planter det norske flagget på toppen av innendørshallen SNØ på Lørenskog, like utenfor Oslo, mens lagkameraten Hans-Iver Klette spretter champagnen.

FLAGGET: Utøverne kunne smile etter 13 timers pusting og pesing. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Da hadde duoen, som ble utfordret med resten av randoneelandslaget til å forsere 8 880 høydemeter i fryseboksen som viser fire kuldegrader, så raskt som mulig.

Og etter 13 timer med arbeidsslit hadde de besteget verdens høyeste fjell, Mount Everest som rager 8 848 meter over bakken, i høydemeter.

– Det var litt seigt fra første tredjedelen til vi var halvveis. Da gikk minuttene sakte, etter det har det gått som en lek, sier Øie.

– Hvordan er det å ha "besteget" verdens høyeste fjell?

– Det føles bra og det er digg å bli ferdig, men det har gått overraskende bra. Det er lite motiverende forhold her, men det har vært ganske moro, fortsetter -åringen.

Øie og Klette begynte, sammen med fire andre utøvere, på kraftanstrengelsen like etter at klokken bikket 06.00 i morgentimene torsdag - og like før klokken syv torsdag kveld hadde de gått 111 runder à 80 høydemeter.

– Hva var verst, det fysiske eller mentale?

– Litt både og, det har gått ganske greit fysisk. På de tyngste stundene er det ganske tungt mentalt, det har gått litt opp og ned, sier Klette.

– Vi har tatt det rolig. Det har ikke kostet så mye, fortsetter han.

Med en provisorisk base camp i bunnen av bakken hadde utøverne tilgang på både mat- og drikkevarer, i tillegg til en egen sone for å feste fellene under skien før de begynte på stigningen - før de røsket av fellene på toppen og satte utfor - og gjentok dette 111 ganger.

– Det er andre skituren min denne sesongen, sier Klette og peker bort på lagkameraten Øie.

– Og det var hans første, så målet var å ta det litt rolig og kontrollert og det har gått fint.

– Hvordan blir det å ta av seg skoene nå, Øie?

– Den tror jeg blir god. Det kjennes litt klamt og jævlig inni der, så jeg ser frem til det.