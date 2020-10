Lover Ullevaal-trøkk selv med munnbind- og sitteplikt

Bare 200 tilskuere får slippe inn på Ullevaal Stadion til skjebnekampen mot Serbia i kveld.

Av dem er fordelingen som følger:

60 billetter til Norsk Supporterallianse (NSA)

60 billetter til Oljeberget

40 billetter til noen av de mest trofaste tilskuerne på landskamper

40 billetter til NFFs samarbeidspartnere

– 160 av billettene går til supporterne. De 40 siste går til partnerne våre, som har vært med oss i mange år og stått last og brast gjennom pandemien, sier NFFs kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen.

– Hvordan har dere avgjort hvem som får de 40 billettene blant de trofaste supportere?

– Vi har en billettansvarlig som har gått gjennom listene og sendt ut tilbud til dem som har fulgt oss gjennom mange år. Vi skulle gjerne hatt mer enn 200, men når det er sagt, er vi glade for 200. Vi gleder oss veldig til å ha med den 12. mann torsdag kveld, sier hun.

Munnbind og sitteplikt

For selv om de er få, har NSA og Oljeberget planer om å skape mye lyd på Ullevaal. TV 2 var med da Alexander Røine (NSA) og Jonas Hasledal Seierstad (Oljeberget) rigget opp foran landskampen med tifo og flagg på den ene langsida, der de 200 supporterne skal plasseres.

Røine og et par av hans supporterkolleger har kjørt et royalt tema for anledningen, med tifokunst av kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit.

– Vi tok kongefamilien, fordi de er det mest samlende symbolet vi kunne komme på, sier Røine.

UEFA-protokollen som vil gjelde for tilskuerne på Ullevaal i kveld er streng: Alle må ha på munnbind gjennom hele kampen, alle må sitte gjennom hele kampen og det må være to tomme seter mellom hver tilskuer.

Med andre ord ikke de beste forutsetningene for å lage god stemning. Røine og Hasledal Seierstad er likevel positivt overrasket over hvor godt lyden bærer når de drar i gang en «Vi er Norge, olé, olé».

– Du får et solid ekko på stadion, så det kan brått høres ut som 28 000 hvis alle tar i og står på, tror Hasledal Seierstad.

Frykter fuktigheten mer enn Serbia

Røine kjenner på et ekstra ansvar når han er en av de heldige som har fått billett.

– Jeg skal synge så mye at jeg må bytte munnbind allerede halvveis i første omgang. Det er mye ansvar på oss som får komme hit, vi skal synge for nærmere 28 000 mennesker som skulle vært her. Vi kan fleipe med at Lyn synger om 20 000 tomme seter, men hvis de klarte å få liv med det utgangspunktet, så skal vi klare det med 28 000 tomme seter, sier Røine - som også er en del av Klanen til vanlig.

– Hvordan føles det å synge med munnbind?

– Jeg frykter fuktigheten mest, nesten mer enn Serbia. Vi får bare omstille og gjøre det beste ut av det.

– Og hva med å sitte gjennom hele kampen?

– Det har jeg aldri prøvd. Flagget mitt er 2,5 meter bredt, så jeg gleder meg til å sitte og vifte med det. Det blir mye nytt, men vi får bare kjøre på og se hvordan det går, sier Røine.

At det blir trøkk garanterer guttene fra NSA og Oljeberget.

– Ja, uten tvil. Det er 120 av de beste som er på Ullevaal. Jeg ser ingen grunner til at det ikke skal bli liv, sier Hasledal Seierstad.

Landslagssjef Lars Lagerbäck svarer slik på spørsmål om forskjellen på null og 200 tilskuere på Ullevaal:

– Jeg tror ikke det vil ha noen kjempestor betydning, men det er gøy at det kommer noen. Får vi litt støtte er det positivt.

Alexander Sørloth opplevde vanvittig kok på tribunen i mange av sine kamper i Tyrkia, og håper å bli positivt overrasket i kveld.

– Det er klart det betyr noe med 200 supportere. Jeg håper de lager litt lyd og stemning. Uansett er det mye bedre enn ingenting, sier han.