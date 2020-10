Ingen siktet etter drap på SIAN-medlem – politiet ber publikum om bildehjelp

Lørdag ved 13-tiden fikk politiet melding om at en mann var funnet død i en leilighet i Suldalen utenfor Kristiansand.

Det var en nabo som tok seg inn leiligheten til avdøde, 48 år gamle Dan-Eivind Lid, og fant ham.

Etter det TV 2 erfarer, hadde Lid synlige skader da han ble funnet.

– Vi jobber nå med massiv informasjonsinnhenting, og denne informasjonen vi får inn må også analyseres, sier politiadvokat Morten Formo til TV 2 torsdag.

Dødsfallet ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men under en pressekonferanse mandag opplyste Formo at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at det er et drap de står ovenfor.

Overvåkning

Noe av materialet politiet sitter på, er overvåkning fra boligblokken der Lid bodde. Der var det overvåkningskamera både vent mot verandadøren hans, og vendt mot parkeringsplassen like ved.

– Det er mye overvåkning fra omkringliggende kameraer, bekrefter Formo.

– Samtidig vil vi oppfordre alle som har vært i området i tidsrommet klokken 18.45 fredag til klokken 13, og som har kamera på bilene sine eller lignende, til å ta kontakt med oss. Vi er interessert i alt av bilder og video fra området. Vi er allerede blitt kontaktet av enkelte i publikum som har hatt informasjon, sier han.

Ingen siktet

På spørmål om hvovidt noen er mistenkt i saken, ønsker ikke politiadokaten uttale seg.

– Dette er detaljer i etterforskningen som vi ikke kan gå ut med per nå. Det jeg kan si er at ingen er pågrepet eller siktet, sier han.

Lids bakgrunn som aktiv i SIAN, Stopp islamiseringen av Norge, fikk mye oppmerksomhet i dagene etter drapet.

Politiet understreker at de fremdeles jobber ut fra flere hypoteser, men at det enda ikke er noe som peker i retning av at drapet skal være motivert av hans politiske ytringer.

– Alle våre hypoteser er fremdeles likestilt, det er ikke noe som peker i retning av det ene eller det andre, sier han.

TV 2 har tidligere fortalt at avdøde skal ha blitt truet kort tid før han døde. Politiet bekrefter at de har mottatt opplysninger om dette, og at de ser på disse opplysningene som interessante.