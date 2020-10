Trump vil ikke delta på videodebatt

Den amerikanske kommisjonen for presidentdebatter har bestemt at neste debatt skal foregå via video, men det vil ikke presidenten gå med på.

SISTE: Donald Trump ser at han ikke vil delta i en debatt som foregår på video.

Den neste presidentdebatten, som er planlagt den 15.oktober skal gå via video. Det opplyser den amerikanske kommisjonen for presidentdebatter, ifølge nyhetsbyrået AP.

Debatten skulle etter planen ha funnet sted i Miami i Florida.

Det er C-SPANs Steve Scully som skal moderere den kommende presidentdebatten. Han kommer fortsatt til å utføre sin del av jobben fra Adrienne Arsht Center for the Performing Arts i Miami, skriver New York Times.

I et intervju med Maria Bartiromo på Fox Business klokken 14 norsk tid, sier Donald Trump at han ikke vil delta i en debatt som foregår via video. Det melder Reuters.

Koronatiltak

President Donald Trump testet positivt for koronavirus på fredag, og mange har dermed stilt spørsmål for om den kommende presidentdebatten vil finne sted.

Presidenten selv har sagt at han gleder seg til neste debatt.

Biden har på sin side uttalt at debatten ikke burde finne sted så lenge presidenten er koronapositiv. Etter den første presidentdebatten tirsdag i forrige uke måtte også Biden teste seg flere ganger, til tross for at det var flere meters avstand mellom ham og Trump.

Smittevern

Beskjeden om at den neste presidentdebatten vil foregå via videolink, kommer dagen etter at visepresidentkandidatene Mike Pence og Kamala Harris møttes til debatt i Salt Lake City i Utah.

Der var det innført flere tiltak for å minske risikoen for smitte. Blant annet hadde de to visepresidentkandidatene to pleksiglassplater mellom seg på scenen.

I tillegg til debatten mellom visepresidentkandidatene, er det tre debatter mellom de to presidentkandidatene denne valgkampen. Etter kommende torsdags debatt skulle Trump og Biden møtes for siste gang 22. oktober i Nashville.