Özil vraket fra Arsenals Europaligatropp – Solskjær utelot Sergio Romero

Sokratis Papastathopoulos og VM-vinner Mesut Özil fikk ikke plass i Arsenals 25 mann store Europaliga-tropp.

Tyskeren Özil, som er Arsenals best betalte spiller, har ikke fått spille en eneste kamp for London-klubben denne sesongen, og det var derfor ingen overraskelse at han ikke var blant trener Mikel Artetas utvalgte til kampene i Europas nest gjeveste klubbturnering.

Samtidig har Manchester United valgt å vrake Phil Jones, Sergio Romero og Marcos Rojo i sin tropp på 25 spillere til kampene i Champions League denne sesongen. Alle de nye spillerne som Solskjær hentet i overgangsvinduet som nettopp er stengt er med i troppen, inkludert 18 år gamle Facundo Pellistri og spissveteranen Edison Cavani.

Hos Tottenham valgte José Mourinho å utelate Gedson Fernandes i sin tropp til kampene i Europa, noe som betyr at han trolig returnerer til Benfica så snart låneavtalen på 18 måneder er avsluttet.

Ifølge The Daily Mail er dette noen av de dyrekjøpte spillerne som de engelske klubbene har utelatt i troppene til Europaligaen og Champions League denne sesongen:

Arsenal: Mesut Özi, Sokratis Papastathopoulos, William Saliba

Chelsea: Victor Moses, Danny Drinkwater

Manchester United: Sergio Romero, Phil Jones, Marcos Rojo

Liverpool: Harry Wilson

Tottenham: Gedson Fernandes, Paulo Gazzaniga, Danny Rose.