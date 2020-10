Endrer passloven etter TV 2-avsløring

Frem til nå har det vært mulig for domfelte personer å få pass mens de er prøveløslatt. Nå endrer regjeringen passloven etter TV 2s avsløring.

I 2017 møtte TV 2 en nordmann i 50 årene i en liten landsby i Thailand. Mannen som er straffedømt en rekke ganger, satt åtte år i fengsel i Norge for seksuelle overgrep mot barn på syv og ni år, før han dro til Thailand.

Mens han var ute på prøve bestemte han seg for å rømme.

DØMT: Mannen TV 2 møtte i 2017 i Thailand rømte til Thailand under prøveløslatelse. Foto: Magnus Nøkland/TV 2

– Jeg gikk på passkontoret i september, sa mannen til TV 2 i 2017.

Selv om han var ute på prøvetid, kunne han altså få reise til Thailand med norsk pass.

–– Det var ikke samkjøring mellom registrene til offentlig myndigheter og politi, fortalte mannen.

En uke etter besøket på passkontoret, fikk mannen passet sitt i posten. Så dro han til Bangkok.

Endrer passloven

Nå endrer regjeringen passloven, slik at prøveløslatte fra forvaring eller fra fengsel med vilkår om ikke å forlate landet nektes pass.

– Vi har opplevd at mennesker som blant annet er dømt for overgrep har brutt utreiseforbudet, og fått seg et pass og reist. Det er ikke en situasjon vi kan ha, sier justisminister Monica Mæland til TV 2.

– Personer som er prøveløslatt med reiseforbud fra Norge, de kan i dag nektes pass. Vi endrer loven slik at de skal nektes pass, sier Mæland, og fortsetter:

- Vi kan ikke ha det slik at mennesker som er prøveløslatt og som har reiseforbud likevel kan reise ut av landet å gjenoppta sin kriminelle aktivitet, sier Mæland til TV 2.

Vil stanse overgripere

Endringene trer i kraft når nasjonale ID-kort kan utstedes, med andre ord fra november.

Politidirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet etablerte høsten 2017 rutiner som sikrer informasjonsflyt mellom politiet og kriminalomsorgen og internt i politiet, slik at man fanger opp saker der det ikke bør utstedes pass.

– Det er jo spesielt i overgrepssaker vi har sett eksempler på man likevel har fått utstedt pass og kan reise. Det er jo nettopp dette loven nå vil forhindre, sier Mæland.

– Har man utreiseforbud så skal man heller ikke få utlevert pass. Da skal man heller ikke kunne få reise. Da må vi sørge for både lovendring og at informasjonen faktisk når politiet, og det gjør de nye reglene, sier Mæland til TV 2.