Kong Harald (83) skal opereres

Kongen blir torsdag innlagt på Rikshospitalet for å gjennomgå en operasjon for å skifte en hjerteklaff. Operasjonen skal etter planen gjennomføres fredag 9. oktober.

I 2005 gjennomgikk kong Harald (83) en operasjon av hjerteklaffen mellom hjertet og hovedpulsåren, den såkalte aortaklaffen. Kongens aortaklaff ble da erstattet av en kunstig hjerteklaff, laget av biologisk materiale.

Torsdag opplyser kongehuset at kongen igjen skal hjerteklaffopereres.

«Slike kunstige biologiske hjerteklaffer har en levetid på mellom 10 og 15 år. Det er derfor ikke uvanlig at slike inngrep må gjentas etter noe tid», skriver kongehuset i en pressemelding.

Kong Harald debarkerte kongeskipet Norge 24. september. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Nødvendig for å bedre kongens pust

Operasjonen vil denne gangen ikke være en åpen hjerteoperasjon. Kongen vil være våken, og inngrepet utføres via lysken med lokalbedøvelse.

Det er et medisinsk team ledet av kongens livlege, overlege Bjørn Bendz ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved Rikshospitalet, som vil gjennomføre operasjonen.

– Hans Majestet Kongen har gått til jevnlige kontroller, og utredningen vi har foretatt den siste tiden har vist at dette inngrepet er nødvendig for å bedre kongens pust. Denne typen inngrep gjøres det flere hundre av i året på Rikshospitalet, og de norske operatørene er svært erfarne, sier Bendz.

Ble innlagt

Kronprins Haakon skal etter planen gjennomføre besøk til Trondheim for å delta på festgudstjenesten i Nidarosdomen i anledning ny preses i Den norske kirke. Dronning Sonja avlyser sin planlagte reise til Trondheim.

Kronprinsregenten utfører de konstitusjonelle oppgavene i kong Haralds fravær.

Kong Harald ble innlagt på Rikshospitalet den 25. september etter å ha hatt problemer med tung pust. Kongen ble blant annet testet for covid-19, som ble utelukket.

Mandag 28. september ble kong Harald utskrevet fra sykehuset, mens sykmeldingen hans ble forlenget. Sykehuset fortsatte utredningen etter at kong Harald fikk reise hjem.

Kong Harald forlot Rikshospitalet mandag 28. september. Foto: Jil Yngland / NTB

Helseutfordringer

Kong Harald har hatt helseutfordringer ved flere anledninger det siste året. I desember 2019 måtte kongen stå over flere offisielle oppdrag da han ble sykmeldt med en virusinfeksjon.

8. januar i år ble kongen innlagt på Rikshospitalet på grunn av svimmelhet. Det ble ikke funnet alvorlig sykdom.

I desember 2003 fikk kong Harald diagnosen kreft i urinblæren. 8. desember samme år ble kreftsvulsten fjernet i det legene betegnet som en svært vellykket operasjon.

Etter operasjonen var kongen sykmeldt i flere måneder. I 2005, bare et knapt år etter friskmeldingen, ble han igjen rammet av sykdom. Denne gangen var det en hjerteklaff som sviktet, og kongen måtte gjennom to store operasjoner på Rikshospitalet.

Kong Harald hilser på professor Odd Geiran idet han ankommer Rikshospitalet 29. mars 2005. Foto: Knut Falch / NTB

En fredag i november 2017 ble kongen innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon, men var ute igjen mandagen etter i fin form, meldte Slottet.

– Vi må bare ønske god bedring

Se og Hørs kongehusekspert Caroline Vagle tror kongen er i de beste hender når han nå skal hjerteklaffopereres.

– Han har hatt hjerteoperasjon tidligere, og det er det de følger opp nå. Den gangen ble det satt inn biologiske hjerteklaffer, og de må visst byttes etter 10-15 år. Legene sier at dette er helt vanlig, så sånn sett er det ikke noe ekstraordinært ved dette, sier Vagle til TV 2.

– Legene sier at de gjør det for at han skal få bedre pust. Så vi må bare ønske god bedring og håpe at han kommer tilbake frisk og rask snart. Norske leger er jo ekstremt flinke og gjør hundrevis av sånne operasjoner i året, så jeg tenker at han er i de beste hender, sier Vagle.