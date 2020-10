Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier til TV 2 at det er folk flest som må skjerpe seg for å endre smittebildet i Oslo.

– I Oslo har man nå alle muligheter til å få kontroll på smitten slik at Norge igjen blir et gult land, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til TV 2.

Han forteller at det ikke skal dreie seg om mange uker for å gå ned i antall smittetilfeller og nå gult nivå, dersom etterlevelsen av tiltakene er god.

– Det har vi sett i alle andre kommuner, inkludert Bergen, sier han, og forsetter:

– Men hvis vi ikke klarer å få kontroll på situasjonen, øker risikoen for at utviklingen i Norge går samme vei som i resten av Europa. Det vil si at hovedstaden blir en driver av pandemien i en ny smittebølge.

Opp til folk flest

Nakstad sier at det er folks etterlevelse av tiltakene som nå er viktig.

– At alle tar et skippertak og følger tiltak som nå er besluttet i Oslo og de andre generelle rådene som gjelder. Det vil gi god effekt. Det er en god tiltakspakke som er satt inn i Oslo og nabokommunene rundt Oslo. Samlet sett tror jeg det er tilstrekkelig for å få ned smitten hvis et tilstrekkelig antall mennesker følger rådene. Det er helt avgjørende at folk skjerper seg et par hakk i denne fasen for at vi skal unngå strengere tiltak utover høsten, sier han.

– Så det er folk flest som må ta grep?

– Det er det, det er folk flest. Det er bare folk flest som kan løse Oslos smitteproblem. De har klart det før og kan klare det igjen, sier han.

Det å få ned smittetallene er også viktig for at smittesporingsarbeidet ikke skal bli for overveldende for kommunene, understreker Nakstad.

Signaleffekt

I løpet av onsdag ble det registrert 80 nye smittetilfeller i hovedstaden

– Hva skal til for å snu utviklingen?

– Det er ofte summen av tiltakene og signaleffekten de gir, som bidrar til at folk skjerper seg et ekstra hakk. Derfor er det veldig viktig å ha tidsbegrensede tiltakspakker i kommunene når man får situasjoner med høyt smittepress, sier han, og legger til:

– Vi har sett at tiltak ofte forsterker hverandre og gir et alvor i situasjonen som folk forstår, og derfor trenger ofte ikke tiltakene å være spesielt langvarige for å gi effekt.