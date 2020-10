Viderefører tiltak i Oslo: – Urovekkende høye tall

Byrådsleder Raymond Johansen er bekymret for utviklingen i hovedstaden. De strenge tiltakene i Oslo videreføres.

Det siste døgnet har 80 personer fått påvist koronaviruset i hovedstaden, det er 33 flere enn dagen før, viser tall fra Oslo kommune.

De siste 14 dagene har totalt 649 personer testet positivt på koronaviruset i Oslo.

Torsdag morgen ble det også rapportert om et nytt dødsfall ved Oslo Universitetssykehus. Torsdagens smittetall er det høyeste smittetallet på flere uker.

– Urovekkende tall

Dette førte til at byrådet samlet seg torsdag formiddag, for å diskutere veien videre. Byrådsleder Raymond Johansen innkalte til en pressekonferanse klokken 13 torsdag.

– Dagens smittetall i Oslo er 80. Det er et urovekkende høyt tall. Som dere også vet, så fanger vi opp stadig mer av smitten i samfunnet nå, sier Johansen under pressekonferansen.

– Mye tyder på at dagens smittetall kommer av høstferien. Folk har vært samlet på hytter, og mange har nok også ventet med å teste seg til de kom hjem. Smittetallene har ligget stabilt de siste ukene, fram til torsdag, sier Johansen.

Før pressekonferansen var det et påbud i Oslo om å bruke munnbind i kollektivtrafikken når en meters avstand ikke kunne overholdes.

Private arrangementer kunne også bare ha ti deltakere, mot den nasjonale anbefalingen på 20.

– Alle disse tiltakene videreføres. Vi må leve med disse tiltakene til smittetallene stabiliserer seg på et lavere nivå, sier Johansen.

Ingen lettelser i Oslo

Regjeringen har lettet de nasjonale retningslinjene fra 12. oktober.

– I Oslo får vi ingen av disse lettelsene enda. Dette betyr at vi ikke kan samles flere enn ti personer, vi må bruke munnbind i kollektivtrafikken og utestedene må stenge ved midnatt, sier Johansen.

Han understreker at en rekke europeiske land har langt strenger tiltak enn noe sted i Norge.

Johansen snakket også om viktigheten av at folk ikke skal få en apatisk holdning til pandemien og tiltakene.

– Særlig i gruppen av unge voksne er dette viktig. De er ikke selv så redde for å bli syke, og de vil ha hverdagen tilbake, sier han.

Han sier det særlig er mange spørsmål som kommer inn om private sammenkomster.

– Vi må ha minst mulig sosiale sammenkomster, barnebursdager og lignende. Vi vil for all del unngå nedstengning, samt portforbud slik vi ser i mange andre europeiske byer, sier han.

Johansen sier allerede nå at julebord nok bør bli avlyst i år.

– De neste ukene og månedene er vanligvis fulle av fester og begivenheter. Halloween er for mange et høydepunkt. I de neste ukene vil vi informere om hvordan barn og unge kan feire halloween på en trygg måte. Samtidig er dette en tid der mange voksne er på fest - og jeg vil si; dropp den festen. Det er nå mye planlegges, og sånn som situasjonen er nå, må vi redusere mobiliteten. Derfor vil jeg oppfordre til å droppe julebord, sier Johansen.

Byrådslederen sier også at studenter som håper på å få reise hjem til jul, bør være særlig oppmerksomme.

– Hvis ikke alle gjør en innsats nå, er det ikke sikkert man får reist hjem til jul. Plutselig kan du havne i karantene dagen før du skal reise hjem, sier han.

Bekymret for treningssentre

Johansen sier han er bekymret for hvordan treningssenterne nå drives.

– Jeg er bekymret for at mange mennesker møtes innendørs, og at kanskje ikke en-metersregelen følges i god nok grad, sier han.

– Vi må være forberedt på at vi i Oslo må ha strengere tiltak enn i resten av landet. Vi har flere beboere, bor tettere, og vi har flere innreisende. Vi er nå på et vippepunkt, enten får vi ned smitten, eller så må vi stramme enda hardere til, sier han, og legger til at hver enkelt beboer i hovedstaden må ta sin del av ansvaret.

– Vi må nok leve med dette til det kommer en vaksine. Selv om det blir en tiltakstretthet må vi bare gjenta og understreke at det er viktig å fortsette å overholde smittevernreglene, sier han.

Johansen sier det ikke vil bli aktuelt på nåværende tidspunkt å gi ut gratis munnbind.

– Dersom noen ikke har råd til å kjøpe dette, er Nav rett sted å henvende seg, sier han.