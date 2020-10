Reality-profil skaper prevensjons-debatt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sofie Karlstad (23) ba følgerne hennes komme med tips for hvilket prevensjonsmiddel hun burde velge. Det skapte engasjement.

Influenser Sofie Karlstad forteller hatt hun har gått på P-stav i ni år og nå har hun fått nok.

– P-staven var noe mamma var med å bestemme da jeg var yngre. Det var ganske lett å bestemme seg for det fordi den varte i tre år og den var sikrere i forhold til P-piller, som man kan glemme å ta, sier hun til God kveld Norge.

Seks arr på armen

Karlstad er kjent fra realityserien «Paradise Hotel» i 2019, men har vært mye i media etter hun ble sammen med DJ og musiker Mikkel Christiansen.

Nå gjør hun stor karriere på Instagram, med over 230.000 følgere. Det er også her hun valgte å dele problemene hun har hatt rundt prevensjonsmiddelet P-stav.

– Etter ni år så merker jeg at det er en del bakdeler med det. For det første så har jeg til sammen seks arr på armen, det settes jo inn med snitt også tas den ut igjen, forteller hun.

23-åringen forteller at hun har hatt flere komplikasjoner, og at den ble satt inn feil.

– De brukte femti minutter på å få den ut, forteller hun og legger til;

– Og så har det vært mye blødninger, jeg har jo ikke hatt en mensen-syklus på 9 år og jeg synes det er veldig slitsomt, for eksempel hvis jeg sitter på et fly og så begynner å blø.

Også mensensyklusen ble en utfordring for Karlstad da hun brukte P-staven.

– Vanligvis har man en syklus på to til syv dager, men jeg kunne jo få det i opptil tre uker og fikk hodeverk og hele pakka. Nå følte jeg det var nok, legger hun til.

Spurte Instagram-følgere

Karlstad opplever at det har vært lite snakk om prevensjon både på skolen og i vennegjengen. Dette har ført til at hun står uten P-stav og er usikker på hva hun nå skal velge. Derfor så hun muligheten til å forhøre seg med instagramfølgerne sine.

– Jeg har lest litt forskjellig så jeg tenkte skulle høre litt med folk, hva de går på og hva de har opplevd med tanke fordeler og ulemper. Det finnes det så utrolig mange valgmuligheter så jeg ble litt sånn … Nå aner jeg egentlig ikke hva jeg skal velge, sier Instagram-modellen.

Hun bestemte seg for dele tipsene hun fikk inn på Instagram sin historiefunksjon og da begynte meldingene å renne inn.

– Innboksen min er helt blåst! Jeg har fått helt sykt mange historier fra folk som ikke er så fornøyd med de prevensjonsmidlene de har prøvd og som har prøvd det meste. Alt fra P-ring til spiral, sier Karlstad.

Dette er noen av meldingene som tikket inn i Karlstads innboks. Foto: Instagram Les mer Dette er noen av meldingene som tikket inn i innboksen til Karstad da hun delte at hun ønsket prevensjons-tpis fra følgerene sine. Les mer

Felles ansvar

Influenseren mener at det er skjev fordeling i samfunnet over hvem som må bruke prevensjonsmidler.

– Jeg tenker at det er mange som går gjennom det jeg har opplevd og det har blitt så normalisert. Det er vi jenter som går på prevensjon, det er vi som ikke skal bli gravide. Jeg føler det burde vært et mer felles ansvar og at man kanskje burde begynne å se om det er noe som gutter også kan gå på.

Hun mener at gutter burde bli flinkere til å delta i debatten. Foreløpig er kondom det eneste prevensjonsmiddelet som finnes for menn, og beskytter både mot graviditet og seksuelt overførbare infeksjoner.

– Hvis gutter skal beskytte seg og være helt sikre på at ingenting skjer, så må jo de også kreve at det kommer noe annet enn det de ikke liker å bruke, legger influenseren til.

Tre leger måtte til

Karlstad savner at man snakker mer åpent om ulike prevensjonsmidler og komplikasjonene de kan føre med seg.

– Da jeg gikk gjennom det at P-staven satt fast i armen, hadde jeg kjøpt en ny en på forhånd som de kunne sette inn med en gang. Det var den eneste grunnen til at jeg fortsatte med P-stav da, sier hun og fortsetter:

– Bare det at noen setter den feil inn i armen din og tre ulike leger må bruke femti minutter på å slite den ut igjen, det er noe som ikke blir snakket så mye om. Det å bruke prevensjonsmiddel det er mye styr for jenter.

Godt helsevesen i Norge

Karlstad legger til at hun synes det er bra at i Norge har man mange ulike alternativer for prevensjon.

– Jeg vet jo at vi har et godt helsesystem i Norge og jeg skal ikke klage, vi har sikkert de beste som finnes!

Likevel mener hun at jenter burde fått mer kunnskap om hvilket legemiddel man putter i kroppen sin.

– Jeg tror at hittil har det blitt tatt som en selvfølge. Jenter har prøv seg frem og ingen har sagt «Oi! her mangler vi kunnskap». Blant annet hvor ofte skal det tas. Man blir jo kjønnsmoden veldig ung og en 11-12 åring vet jo ikke alltid hva man skal spørre om, sier influenseren.