Grov narkotikasak utsettes i Bergen tingrett – dommer må koronatestes

En dommer i Bergen tingrett har symptomer på covid-19 og må koronatestes. Det fører til at en grov narkotikasak utsettes.

Rettssaken mot tre menn og en kvinne begynte i Bergen tingrett mandag, skriver Bergens Tidende.

De fire er tiltalt for befatning med over 100 kilo cannabis, og saken må nå utsettes fordi dommeren skal testes for koronaviruset.

– Det er viktig å følge alle smittevernreglene. Det er et fantastisk testtilbud i Bergen, og jeg håper å være tilbake igjen på tirsdag, sier dommeren til avisen.

