Var nær å gi opp - nå leder hun Norges mest verdifulle biotek-selskap

Onsdag denne uken sto Agnete Fredriksen på balkongen på Oslo børs. Selskapet hun startet for 13 år siden, Vaccibody, ble da børsnotert - og tradisjonen tro fikk hun som gründer æren av å ringe handelen i gang med en bjelle.

– Det var ærverdig og veldig stas, forteller Fredriksen i TV 2-programmet Bare business.

Børsnoteringen ble gjennomført en knapp uke etter at det ble kjent at det internasjonale legemiddelselskapet Roche Genentech kjøper seg inn i Vaccibody for 6,7 milliarder kroner. Vaccibody er med dette blitt Norges mest verdifulle biotek-selskap.

Persontilpasset

– Det har tatt mange år å få bevist at dette fungerer. Heldigvis har vi klart det nå, sier Fredriksen.

Vaccibody utvikler persontilpasset kreftvaksine, som har vist svært lovende resultater i studier på pasienter. De nye pengene inn i selskapet fra Roche Genentech vil gjøre videre testing og utvikling mulig i langt raskere tempo. Forhåpentligvis kan vaksinen produseres og brukes i stor skala på pasienter i løpet av få år.

Vaksineteknologien til Vaccibody begynte med livmorhalskreft, men spekteret er nå betydelig utvidet.

– Studien vi har gjort med persontilpasset vaksine er både på lungekreft, føflekkreft, nyre-, blære-, hode- og halskreft. Så dette er en metode man kan bruke uavhengig av hvilken kreftdiagnose man har. Og når vi nå har fått til et samarbeid med verdens beste partner, så er muligheten økt betydelig til å teste ut hvor bredt dette kan fungere, forteller Fredriksen.

– Beste i verden

Men veien til anerkjennelse og økonomisk spillerom har vært lang - og i mange år også svært vanskelig. Agnete Fredriksen startet Vaccibody i 2007 med sin veileder på doktorgradsstudiet i immunologi, Bjarne Bogen, og professor Inger Sandlie. De jobbet fram en vaksineteknologi som de så store muligheter i.

– Vi skjønte da vi startet selskapet at vi hadde en god base for noe vi kunne tilby verden. Og jeg husker den følelsen jeg hadde av at dette er den beste vaksinen som finnes, men likevel fikk vi ikke helt gjennomslag for det når vi snakket med folk, forteller Fredriksen.

I over sju år jobbet Fredriksen og partnerne uten fast finansiering, og uten investorer.

– Det var veldig frustrerende og slitsomt i begynnelsen. Det var en lang fase hvor vi hadde penger i to-tre måneder av gangen, og da kan man ikke gjøre det man bør gjøre for å få den optimale framgangen. Og vi hadde perioder da vi lånte penger. Det var tungt, forteller Fredriksen.

Investorer

I 2014 fikk Vaccibody hjelp av et meglerhus til å få store norske investorer inn. Da var Fredriksen og partnerne nesten i ferd med å gi opp.

– Vi var svært nær å si opp de ansatte før investorene endelig satset i 2014. Det har vært mange perioder da det har føltes veldig tungt å legge ned mye arbeid, sier Fredriksen.

Det har vært lite satsing på biotek i det norske investormiljøet, sammenliknet med investeringsviljen i for eksempel USA. Risiko for mulige tilbakeslag i forskningen gjør mange investorer tilbakeholdne. Kjendisinvestorer som Jan Haudemann-Andersen og Tore Aksel Voldberg tok sjansen på Vaccibody. Det har de fått god avkastning for, etter at verdien av selskapet bykset etter at avtalen med Roche Genentech ble kjent sist uke.

– Investorene har satt seg godt inn i teknologien, og de har vært lojale, sier Fredriksen.

Anerkjennelse

Selv har Agnete Fredriksen rettigheter til aksjer i Vaccibody som nå er verdt godt over 200 millioner kroner.

– Etter så mange år med hardt arbeid er det godt å slippe å bekymre seg så mye for privatøkonomien. Men det som er stas nå er denne anerkjennelsen, og det mulighetsrommet som ligger foran oss som selskap. Og alle de produktene vi nå kan lage, basert på den samme teknologien, sier Agnete Fredriksen.

