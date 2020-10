Wenches fiskegrateng med makaroni

Dette trenger du:

Ca. 4 dl kokt fisk uten skinn eller ben

Ca. 1 ½ dl ukokt fullkorns makaroni, eventuelt glutenfri makaroni

Gratengsaus:

½ dl flytende Melange, eventuelt flytende Melange uten melk*

1 sjalottløk

3 ss hvetemel eller maisennamel for glutenfri (røres ut i melken/melkefri)

Ca. 3 dl fiskekraft, eventuelt litt melk eller rismelk

1 ¾ ts salt

1 krm pepper

1 krm revet muskatnøtt

2 egg, plommer og hviter hver for seg, fri for egg erstatt egg med 2 ss bakepulver

Til dryss:

Strøkavring/malt glutenfritt brød/knekkebrød.

Slik gjør du:

Varm ovnen til 200 grader. Smør en ildfast form med flytende Melange.

Damp fisk i en kasserolle i litt lettsaltet vann, tilsatt 1 ss flytende Melange i 3-4 minutter. Fiskekraften brukes i sausen. Kok makaroni etter anvisning på pakken. Hell av kokevannet. Surr finhakket sjalottløk i flytende Melange til løken er blank. Rør inn hvetemel og spe med fiskekraft, eventuelt litt melk/rismelk. Glutenfri og fri for egg, rør ut maisennamel og bakepulver i melk/rismelk/vann.

Kok opp sausen under omrøring. Smak til med salt, pepper og finrevet muskatnøtt. For de som tåler egg, avkjøl sausen litt, vend inn 3 eggeplommer og stivpiskede eggehviter. Tilsett den kokte fisken og eventuelt makaroni og vend lett om. Dryss over strøkavring/eventuelt glutenfritt.

Stek gratengen på nederste rille i stekeovnen ved 200 grader i 40-50 minutter. Fiskegratengen skal være stivnet helt igjennom.

Server med kokte poteter, råkost av revne gulrøtter og revet eple, og en dressing av presset sitronsaft og litt honning eller noen sukkerkorn.

Tips: Fiskegrateng kan også lages på rå fisk. Rå fisk vil gi fra seg væske, tilsett 1 ss hvetemel/glutenfritt 2 ts maisennamel ekstra i sausen og stek fiskegratengen 6-8 minutter lengre. Rå fisk i biter tilsettes direkte i den hvite sausen.

