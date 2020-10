Sander Svendsen blir Brann-spiller – overgang godkjent i siste liten

Sent mandag kveld begynte Brann og danske Odense å diskutere en låneavtale for Sander Svendsen (23). Med bare timer til overgangsvinduet stengte var tiden knapp.

Begge klubbene leverte papirene fra seg til sine respektive fotballforbund før fristen gikk ut ved midnatt, men der stoppet det opp.

– Det var ekstremt hektisk på slutten der. Jeg spurtet rundt på Stadion mellom kontoret mitt og kopimaskinen, men vi leverte alt i tide. Dette er en internasjonal overgang og da må papirene også inn i systemet til FIFA, sier sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, til klubbens hjemmeside.

Papirene ble lastet opp fra Brann til NFF klokken 23.59.31, og papirene ble lastet videre til FIFA klokken 23.59.59 – ett sekund (!) før fristen gikk ut.

– Jeg har aldri vært med å sette verdensrekord før, så det var moro. Vi gjorde alt rett med tanke på frister satt for overganger, og det er gledelig at det nå er bekreftet at alt er i orden, sier Soltvedt.

Svendsen er glad for at avtalen gikk i orden.

– Det har vært noen merkelige dager med mye frem og tilbake. Det er deilig å endelig ha fått en avklaring og at alt har gått gjennom. Jeg er nå Brann-spiller og gleder meg til å komme i gang, sier Svendsen til brann.no.