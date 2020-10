Ser du hvilke kjendiser som plutselig dukket opp på Farmen?

Etter at Sanna Khursheed (32) røk ut av Farmen forrige søndag, var det Fosnavåg-kvinnen Karianne Kopperstad (27) som ble valgt som storbonde i den tredje uken på Farmen.

Mentor tildelte forpakterne en stort ukesoppdrag som tidvis skapte frustrasjon blant deltakerne.

Til deltakernes store lykke ble derimot det omfattende ukesoppdraget godkjent, og Kopperstad fikk reise på markedet med sine to medhjelpere Sindre Nyeng (23) og Karianne Vilde Wølner (26), samt 20 kroner å handle for.

SULTNE: Wølner, Kopperstad og Nyeng møtte på mange fristelser på det lokale markedet. Foto: Skjermpdump/TV 2

Kjente fjes

På markedet var det derimot flere kjente fjes å se, enn normalt. Spårtsklubben-kollegaene til programleder Mads Hansen (36) hadde nemlig tatt turen til det lokale markedet.

– Vi ville gjøre en morsom greie ut av det, siden Mads er programleder, sier Erik Follestad (31) på telefon med TV 2.

Follestad, sammen med kollegaene Ida Fladen (34) og Jon Martin Henriksen (30) hadde kledd seg opp og skulle oppføre seg som vanlige statister.

Trioen skulle ikke skille ut på programmet. Målet var at de i studio skulle se om Hansen la merke til noe spesielt, for så å vise han at de hadde sneket seg med, og «kuppet» programmet hans.

– Mads var ikke klar over det, før han fikk se det på Spårtsklubben-studio. Da vi viste han klippet, ble han ble litt rørt, og følte at vi var en del av Farmen, sier Follestad.

Denne sesongens Farmen-innspilling har foregått på Samsjøen i Ringerike i sommer og i høst.

SKLE INN: Erik Follestad tok rollen som Farmen-statist med glans. Foto: Skjermpdump/TV 2

Så ikke noe «uvanlig»

Når TV 2 snakker med Hansen på telefon innrømmer han at det var vanskelig å legge merke til trioen.

– Jeg får se en gjennomgang av programmet, litt før andre. Og jeg må innrømme at når jeg så gjennom denne episoden la jeg ikke merke til dem. Det sier vel litt om skuespiller-ferdighetene deres, sier han.

Dette er Hansens første sesong som Farmen-programleder, etter han tok over for Gaute Grøtta Grav. Han har også vært med i VGTV-programmet Spårtsklubben fra det startet i 2016.

– Det var rart at mine to jobbmiljøer møttes, og tangerte hverandre, sier han, men legger ikke skjul på at han syntes det var gøy å se kollegaene på Farmen.

– Det var morsomt å se dem, da de dukket opp, uten at jeg visste noe som helst.

Da trioen var på opptak på markedet, var Hansen ute på kjempehyttene. Han tror det vanskeligste for dem var å holde det hemmelig.

– Det var nok vanskelig for dem å holde det hemmelig, og ikke avsløre noe til meg. Så all honnør til dem, sier han.

TILBAKE TIL 1920: I tillegg til Erik Follestad, hadde også Jon Martin Henriksen og Ida Fladen tatt turen på markedet. Foto: Skjermpdump/TV 2

Trakk seg

På Lundereid gård, utenfor Kragerø, har også innspillingen av Farmen kjendis foregått denne sommeren. Der har tolv deltakere kjempet om å gå til topps i den populære kjendisversjonen. Én av dem var Fladen.

Dessverre fikk oppholdet hennes en brå slutt, da hun ble nødt til å trekke seg grunnet sykdom, kort tid etter hun ankom gården.

– Jeg har krystallsyke, og var så uheldig å få et anfall tidlig i mitt opphold på Farmen. Jeg hadde gledet meg enormt mye, så det kunne ikke kommet på et dårligere tidspunkt. Det er skikkelig kjedelig, men sykdom får man dessverre ikke gjort noe med, sa Fladen til TV 2 tidligere denne sommeren.

Dette nevnte hun ingenting om, da TV 2 pratet med henne før hun skulle inn på gården. Da påpekte hun at én av utfordringene ville bli mangel på søvn.

– Søvn kan bli en utfordring. Jeg synes egentlig ikke det er så lett å sove godt i min egen seng hjemme i Oslo, så jeg regner med at det kommer til å bli tøft å sove på rom med mange andre, sa hun den gang.

Den nye sesongen av Farmen kjendis kommer på TV 2 i 2021.

