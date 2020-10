Kamelen velger fengsel foran bot: – Jeg har ingenting å tape

GOD KVELD NORGE (TV 2): «Kamelen» er dømt til å betale 8.000 kroner i bot for blant annet å rope «fuck politi» under en konsert i Kristiansand. Det har ført til debatt.

Marcus Kabelo Møll Mosele (27), bedre kjent som «Kamelen», ble i september dømt til å betale 8000 kroner i bot for blant annet å ha ropt «fuck politi» mot to politimenn på utestedet «Kick» i Kristiansand desember 2018.

Politet hevder at rapperen hadde øyekontakt med dem, og at det derfor går under forulemping av offentlig tjenestemann.

Vi møter den unge rapperen på en cafè i Bergen. Han er uenig i dommen.

– På hvilken måte forulempet jeg dem? Det de prøver å si er at når publikum begynner å si «fuck politi», så forulemper jeg dem ved å gjøre en jobb, forteller artisten oppgitt før han fortsetter:

– Men kjære, vesle vene du går på en hiphop-konsert, hva forventer du? At alle skal si at de elsker Jesus og politiet?

Se hele intervjuet i videovinduet øverst i saken.

Burde gjort ting annerledes

I tillegg til å ha ropt skjellsord til politiet fra scenen, ble «Kamelen» dømt for å hindret politiet i utføre tjenestehandling og for bruk av kokain.

Mosele mener politiet kunne håndtert situasjonen på en annen måte.

– Det er 800 ungdommer der inne, hvordan kan du bygge en god relasjon til politiet? Arresterer du den som de har betalt penger for å komme å se på ti minutter inn i en konsert? sier han spørrende før han kommer med svaret:

– De kunne gjort det på så mange andre måter hvis det var så krenkende for dem. De kunne arrestert meg etter konserten, for eksempel.

«Kamelen» er oppgitt over at politiet ikke lot han spille konserten ferdig, og mener det kan ha ødelagt manges relasjon til politiet.

– Jeg tenker på det forebyggende for ungdom. Hvilket inntrykk har de 800 menneskene som var på konserten den dagen av politiet i dag? De kan ha gått fra å tenke at politiet var det beste i verden, til å tenke «fuck politi», sier han.

RAPPER: God kveld Norge møtte Kamelen i Bergen. Se intervjuet og få saken oppsummert øverst i artikkelen. Foto: Cal Hammerich

Heller i fengsel

Det er ikke første gang artisten har vært i klammeri med politiet. I 2012 tilstod han et tyveri før han i 2014 ble dømt for flere voldsbrudd, og samme år ble han dømt for heleri.

I 2015 rømte han fra varetekt og var på rømmen i to måneder.

Mosele sier at saken fra Kristiansand er blitt en prinsippsak, og at han ikke kommer til å betale boten på 8000 kroner.

– Jeg har ingenting å tape. Jeg er såpass sta og hvis jeg taper i lagmannsretten og Høyesterett og da må ende opp med å betale de 8000 kronene – så får de ikke dem. Da sitter jeg heller 16 dager i fengsel, forteller han.

Ytringsfrihet

Dommen har skapt debatt i mediene. Advokat Lars Mathias Undheim har skrevet en kronikk i Dagbladet. Han mener politiet tar feil i denne saken.

– Dette handler om å straffe en ytring. En ytring skal i utgangspunktet være lovlig. Og der jeg mener at rettet tar feil er ved bedømmelsen av selve ytringen og konteksten av den, sier han til God kveld Norge.

KRONIKK: Advokat Lars Mathias Undheim ytret sin mening i en kronikk Foto: Adalat Advokatfirma

Advokaten påpeker at konteksten er selve konserten, at slike tilrop ikke er uvanlig, og at politiet kunne forutsett dette.

– Det er veldig påregnelig for politiet at noe slik skulle skje. Jeg kan ikke se at politiet ble hindret eller forulempet i sin tjenestehandling.

Politiadvokat Henrik Bjugan Hegdahl, som var aktor i saken, skriver dette i en epost til God kveld Norge:

Påtalemyndigheten viser til tingrettens fellende dom, som gir en grundig og dekkende beskrivelse av forholdet og faktum i saken, og som tiltres i sin helhet. Utover dette ønsker ikke påtalemyndigheten å kommentere saken.