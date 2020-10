FHI: Koronaviruset kan smitte i luften ved noen tilfeller

Siden koronaviruset begynte å spre seg for alvor i mars i år har forskere og leger jobbet på spreng for å kartlegge hvor- og hvordan koronasmitte sprer seg.

Fra tidlig av har det vært konsensus om at koronaviruset sprer seg via dråpesmitte. Alle smitteverntiltakene vi i dag har tar høyde for det.

Luftsmitte

Men det er også blitt forsket på luftsmitte. Nærmere bestemt aoerosol dråpesmitte, eller luftsmitte.

I et informasjonsskriv fra Folkehelseinstituttet sier FHI at det stiller seg bak et studie fra gjennomført av sine kollegaer i Det amerikanske smittevernsinstituttet (CDC). Koronaviruset kan spre seg i luften i spesielle situasjoner.

– Aerosol smitte vil si at dråper er så små at de henger i lufta. Svevedråpene er som skapt for å komme ned i lungene, sier professor i medisinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Ørjan Olsvik og fortsetter:

– Hvis man hoster skytes dråper fra munnen din ut i en hastighet på opptil 50 kilometer i timen viser noen målinger. Kjører du vann ut i den hastigheten splittes vann ut i flere partikler, så det blir en sky av vann, sier professoren.

Han forklarer at aerosol smitte fungerer på samme måter som mange medisiner.

– Astmatikere bruker astmamedisin som er laget på samme prinsipper. Der sprayes medisinen inn i munnen og tas opp i kroppen med en gang, slik at medisinens effekt begynner å virke, sier han.

Sang og trening

CDC oppdaterte nemlig nylig sin informasjon om hvordan koronaviruset sprer seg i samfunnet.

– I oppdateringen beskriver CDC eksempler på hvordan luftsmitte kan ha skjedd i lukkede rom med dårlig ventilasjon. I noen tilfeller kan dette ha skjedd i tilknytning til aktiviteter som medførte tung pusting, slik som sang eller trening, skriver FHI.

Olsvik ved Universitetet i Tromsø sier han har vært med å forske på smittespredning tidligere. Han har noen eksempler på hvor luftsmitte sprer seg og ikke.

– Vi har forsket endel på hvordan smitte sprer seg på fly. På fly er det enklere å forske fordi alle sitter på faste plasser og man vet hvem som satt hvor. Derfor er det lettere å spore smitten, sier Olsvik.

– I fly har man HEPA-filter, som gjør at all luft skiftes ut og renses. Fly er et fantastisk eksempel på hvordan man ved å rense luften hindrer luftsmitte, sier professoren.

Olsvik sier at et eksempel på et miljø som er mer sårbart for smitte er busser.

– Holder man for eksempel fest inne i en russebuss, og noen tilstede er smittet av korona, er sjansen liten for å ikke bli smittet, sier han.

Ikke hovedårsaken

Men CDC sier hovedårsaken til spredningen av viruset i samfunnet ikke er luftsmitte, og derfor ikke har endret sine smittevernråd.

– CDCs konklusjon er i tråd med de løpende vurderinger fra ekspertgruppen ved Folkehelseinstituttet og de rådene som instituttet har publisert på sine nettsider. Vi har ikke grunnlag for å hevde at luftsmitte er en sentral smittemåte for covid-19, sier overlege Kirsten Gravningen ved Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet.