Ikke nok vaksine til alle som bør ta

I år har Norge bestilt 1,2 millioner influensavaksiner. I tillegg har apotekene om lag 250.000 vaksiner som de kan distribuere.

Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at målgruppene for influensavaksinasjon omfatter rundt 35 prosent av befolkningen, eller 1,9 millioner.

Av disse utgjør risikogruppene rundt 29 prosent eller 1,6 millioner mennesker.

Får ikke kjøpt mer

Direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg sier at Norge har i år kjøpt inn 50 prosent flere influensavaksiner enn året før.

– Men vi har bare nok vaksinene til å vaksinere 63 prosent av målgruppene. Ettersom pandemien har sørget for en stor etterspørsel etter vaksine globalt, er det ikke mulig å kjøpe inn mer vaksine enn det vi allerede har gjort, sier Stoltenberg.

Influensaen har nesten uteblitt på den sørlige halvkule i år, noe av årsaken til det er smitteverntiltak og en stor reduksjon i reiseaktiviteten.

Selv om Stoltenberg tror at årets influensasesong vil bli mildere enn vanlig, vet de ikke hvordan influensaspredningen vil utvikle seg.

– Det eneste vi vet helt sikkert om influensa, er at den er uforutsigbar. Vi må forberede oss som vanlig, sier Stoltenberg.

Frykter dobbeltinfeksjon

Helsemyndighetene frykter for at folk, spesielt i risikogruppene, skal få en dobbeltinfeksjon.

– For folk i risikogruppene er det å få influensa omtrent like farlig som å få Covid-19. Og om man skal få begge deler øker sannsynligheten for alvorlig sykdom og dødsfall, sier FHI-direktøren.

For å sikre at risikogruppene og helsepersonell prioriteres, vil vaksinen ikke bli tilgjengelig for vanlige folk før desember.

– Vaksinasjon skal forbeholdes de som tilhører målgruppene, i år er det ekstra viktig at dette følges opp. For å prioritere målgruppen har myndighetene bestemt at det er bare målgruppene som skal få influensavaksine frem til 1. desember, sier Stoltenberg.

Først etter 1. desember kan folk som ikke er i målgruppen for første gang få satt vaksinen i apotek uten resept fra lege.

Hos fastlegen er egenandelen satt ned til 50 kroner fordi myndighetene vil sørge for at det ikke er prisen som hindrer folk i å ta vaksinen. Dessuten vil de mest sårbare eldre få tilbud om en forsterket vaksine.