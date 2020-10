Smitten øker i Oslo: – Blir bekymret

Det siste døgnet har 80 personer fått påvist koronaviruset i hovedstaden, det er 33 flere enn dagen før, viser tall fra Oslo kommune.

De siste 14 dagene har totalt 649 personer testet positivt på koronaviruset i Oslo. Torsdag morgen ble det også rapportert om et nytt dødsfall ved Oslo Universitetssykehus.

Torsdagens smittetall er det høyeste smittetallet på flere uker.

– Økningen er bekymringsfull, så vi blir jo bekymret, men foreløpig ikke så veldig, sier Robin Lunde, som er ute og går tur med Erika Sarantos og hunden Storm i Sofienbergparken torsdag morgen.

Sarantos og Lunde har nettopp flyttet fra Japan, og de er trygge på at Norge håndterer pandemien på en god måte.

– Det virker som at Norge har god kontroll. Så lenge alle har gode rutiner og følger retningslinjene, så tenker jeg at dette kommer til å gå bra, sier Lunde.

Jobber hjemmefra

Lunde jobber i IT-bransjen, og jobber hjemmefra.

– Sånn sett er det ikke noe stort problem for oss om landet blir sperret ned igjen eller ikke, vi er vant til å være i karatene, sier han.

Han følger likevel det som skjer tett.

FØLGER MED: Stein Birger Østmo. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

Litt lenger ned på Grünerløkka sitter Stein Birger Østmo og venter på et møte. Han følger også med på utviklingen av smittetallene.

– Jeg følger jo med på nyhetene hver dag, det har vært en økning i antall smittede hele tiden i det siste, og det er ikke helt uventet. Jeg regner egentlig med at vi vil få en ny bølge med smitte etterhvert som det blir kaldere utover vinteren, sier han.

Han er bekymret for at Norge igjen kan bli stengt ned.

– Samtidig så ser jeg at det som må til, må gjøres. For meg har det gått fint i denne perioden, men det er skummelt at det nok vil ramme mange økonomisk om Norge igjen stenger ned, sier han.

– Kritisk periode

Ved Olaf Ryes plass står Siri Novak med barnevogn. Sønnen hennes ble født i januar, og også hun følger med på det som nå skjer.

TRYGG: Siri Novak føler seg trygg på at det norske helsevesenet vil klare å ta unna for økningen i smitten. Foto: Margrethe Håland Solheim / TV 2

– Jeg tenker at vi er inne i en kritisk periode nå. Folk begynner å bli lei av strenge tiltak, men nettopp da er det så viktig at vi fortsetter å holde avstand. Det kan få alvorlige konsekvenser om folk ikke gjør det, sier hun.

Hun har god tiltro til at det norske helsevesenet vil klare å håndtere den økningen i smitte vi nå ser.

– Jeg følger like mye med på tallet på antall innlagte, og det holder seg lavt. Det betyr at ikke alt for mange er alvorlig syke, så disse tallene er ikke så alarmerende enda, sier hun.

Novak mener også at USA-valget og det som skjer i USA, der Trump også er blitt smittet med covid-19, kan være med å bidra til at folk tar det på alvor.

– Kontrastene blir så grelle. Jeg tror det som skjer i USA nå kan være med å bidra til at nordmenn forstår at viruset må tas på alvor, sier hun.

Byråd Raymond Johansen har innkalt til pressekonferanse om korona-situasjonen i hovedstaden klokken 13 torsdag. Den kan du følge på TV2.no og TV 2 Nyhetskanalen.