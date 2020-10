– Brutale og aggressive

Se Norge-Serbia på TV 2 og TV 2 Sumo fra kl. 20



Den store forskjellen på norsk og serbisk kultur kan få en stor betydning i kveld.

– Serbere er lidenskapelig til idrett. Det er alt eller ingenting. For en serber er det ikke noe alternativ til idretten om du har valgt den veien. Og idrettsveien er brutal. Som barn har du sett og opplevd mye, sier Christina Vukicevic.

Den tidligere hekkeløperen, med sju NM-gull, er født i Norge med serbiske foreldre.

– Serbere er voldsom, aggressive og kjærlige. De har litt av alt. Serbere har en lidenskap og aggressivitet som ikke finnes i den norske kulturen. Nordmenn er mer sindige, sier Vukicevic.

Inat

Ett helt spesielt ord beskriver det serbiske lynnet

– «Inat»!

Bojan Zajić med en fotballkarriere i Vålerenga, Sarpsborg og Sandnes Ulf er i dag assistentrener i Sandnes Ulf.

– Jeg husker Martin Andresen satt meg på benken i Vålerenga, og jeg viste at det var en helt feil avgjørelse. Jeg var mer enn god nok til å starte den kampen. Jeg mobliserte energi og aggresivitet. Når alle er i mot deg vil du vise at du er best. Det er "inat", forteller Zajić.

Vukicevic trekker frem en hendelse fra 1999 for å beskrive den serbiske mentaliteten.

– Stahet og fandenivoldskhet. Under NATO-bombingen av Beograd i 1999 sitter serberne fortsatt på kafé og viser den midterste fingeren til flyene mens bombene faller. Det er inat.

SERBIA FAVORITTER: Bojan Zajić tror Norge kan få det tøft i møte med aggressive serbere. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Lite erfaring

Vukicevic er usikker hvem hun holder med før kveldens kamp.

– Jeg har en fot i hver leir og blir dratt mellom to verdener. Jeg er norsk, men også veldig serbisk.

AGGRESSIV: Christina Vukicevic. Foto: Daniel Sannum Lauten/ TV 2

Zajić tror Norge kan få en tøff opplevelse i kveld.

– Jeg tror Norge kommer til på føle på presset. Norge har ikke erfaring med å spille denne type kamper. Serbia spiller «store» kamper hele tiden, sier Bojan Zajić.

Den serbiske fotballtreneren mener en svenske er nordmennenes sterkeste kort.

– Lars (Lagerbäck) er Norges største fordel. Han har gjort en god jobb. Han har endret statistikken for landslaget og har masse erfaring fra store og viktige kamper.