Skrekkopplevelse hos Nikita - plutselig falt håret av

Hilde Cecilie Nøttveit fra Bergen skulle bleke håret hos den anerkjente frisørkjeden Nikita. Det gikk fullstendig galt.

Først ble det rødt, så oransje, så gikk det fra vondt til verre.

– Håret var som tyggis og store mengder hår falt av. Husker jeg ble kvalm da jeg så alt håret som lå i vasken, forteller hun fortvilet til TV 2 hjelper deg.

Se de sjokkerende bildene i videoen øverst.

Men da Nøttveit ønsket å klage på resultatet var det lite hjelp å få.

– Det var null forståelse, ingen kundeservice. Ble fortalt jeg kunne få dekket 1000 kroner for en behandling til 9000 kroner hvor jeg mistet håret, det er helt uaktuelt for meg, sier hun.

– Håret betyr alt

45-åringen bestemte seg i august i fjor for å bleke håret. Årsaken var klar.

Se TV 2 hjelper deg gratis på Sumo.

FRUSTRERT: Hilde Cecilie Nøttveit vet at uhell kan skje, men er skuffet over kundebehandlingen hun opplevde i ettertid. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg.

– Jeg hadde gledet meg masse. Skulle bli litt lysere i håret for å skjule de små grå og slippe å farge dem så ofte.

Da Hilde Cecilie skulle velge hvem som skulle utføre jobben, falt valget på Nikita.

– Håret betyr alt for meg, og lovnadene deres ga meg en trygghet på at dette skulle gå greit, jeg skulle få god oppfølging og ha flere evalueringstimer av håret, så det virket veldig lovende, sier Nøttveit.

Bli blond uten å skade håret

Nikita skriver på sine nettsider hvordan du kan bli blond uten å skade håret:

«Ved å være tidlig ute vil du også få god oppfølging av frisøren og du er garantert en fin blond hårfarge til sommeren!»

Det var nettopp dette som gjorde Nøttveit trygg i valget sitt, på tross av at hun visste at det var risiko for å knekke noen hår.

De første behandlingene gikk greit, håret lysnet fint og Nøttveits trygghet vokste.

– Noe kjentes feil

Da det var tid for en ny runde med avfarging var det noe som skurret.

– Det svei og boblet i hodebunnen min. Jeg ropte på frisøren og daglig leder, men de sa vi bare skulle fortsette.

Men da de gikk bort til vasken hadde det ikke gått som planlagt.

– Frisøren sa «oi»! Håret hadde blitt signalrødt. Hun sa vi måtte korrigere det med en gang, men da ble håret knall oransje, forteller hun.

Etter hendelsen var Nøttveit usikker på om hun skulle fortsette behandlingen hos Nikita, men det var satt opp en evalueringstime for å se hvordan det stod til med håret hennes.

– Da sa frisøren at håret så friskt og fint ut og vi kunne gjøre siste behandling der og da. Jeg var tvilende, men hun var veldig overbevisende om at det ville gå bra.

Frisøren gjennomførte den femte behandlingen, men så:

– Hun ble veldig stille. Jeg spurte om alt var greit, hun sa "du har mistet noe hår". Jeg snur meg og ser i vasken, husker jeg ble så kvalm, der lå lengdene på håret mitt, sier Nøttveit.

Lite hjelp å få

Da hun klaget på behandlingen fikk hun beskjed om at hun bare skulle komme med kvitteringene så skulle alt ordne seg, men slik gikk det ikke.

HARDE STUNDER: Ektemann John Robert Nøttveit har trøstet Hilde Cecilie etter hendelsen. Foto: Ørnulf Riisnæs/TV 2 hjelper deg.

– Da jeg kom til salongen viste det seg at det var hennes siste dag på jobben og hun hadde rett og slett ingen tid til meg, men hun sa jeg skulle legge igjen kvitteringene så skulle hun formidle det videre til ny daglig leder.

Men da Nøttveit kontaktet ny daglig leder var det lite hjelp å få. Hun ble tilbudt 1000 kroner for en behandling til 9000 kroner hvor hun mistet håret.

Får kjendishjelp

TV 2 hjelper deg får hjelp av kjendisstylist, make-up-artist og frisør Erlend Elias Bragstad til å vurdere hva som har gått galt.

FORFERDELIG: Erlend Elias Bragstad sier resultatet er forferdelig. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg.

Erlend Elias er tydelig på at her har de gjort en grov feil.

– Det kan se ut som de ikke har vært så teknisk dyktige, de har rett og slett brukt en for sterk blanding, sier han til TV 2 hjelper deg.

– Når du er vant til å ha langt hår og et slikt uhell inntreffer, mister du også mye av din egen identitet, forteller han.

Kjendisstylisten har selv gjort lignende feil på en kunde da han var student på frisørskolen, men da ble det ikke bare tusen kroner i kompensasjon.

– Jeg skulle få henne til å se ut som Marilyn Monroe, det endte med at alt håret hennes rant av. Jeg endte med å kjøpte en parykk til henne som hun gikk med i et år, forteller han.

Han vet hva han ville gjort om det var han som hadde ødelagt håret til Nøttveit.

– Jeg ville gitt pengene tilbake, ordnet med extensions til deg og jeg ville slengt på et år med behandling for håret ditt. Så jeg håper virkelig at de ordner opp, for dette er forferdelig.

Når TV 2 hjelper deg tar kontakt med Nikita, ønsker de å løse saken og vil gjøre det de kan for at Hilde Cecilie Nøttveit skal bli fornøyd.

– Det var en feil faglig vurdering

Cecilie Bakke Andersen er markedsdirektør i Raise Gruppen, frisørkonsernet som eier Nikita. Hun sier at skaden har skjedd grunnet en feil faglig vurdering fra frisørens side.

BEKLAGER: Cecilie Bakke Andersen ønsker å ordne opp i saken til Nøttveit. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg.

– Jeg har forhørt meg med flere av våre dyktigste frisører for å se hva vi kan lære av denne prosessen og hvordan vi kan jobbe for å bli bedre. Det jeg overordnet kan si er at det har vært en feil faglig vurdering i behandlingen av deg, sier Andersen.

Hun forteller videre at alle frisørene får tilbud om løpende kurs og at de jobber hardt for at frisørene skal ha trygghet i å tilby god faglig veiledning.

– Jeg snakket med salongen flere ganger, ble bare avspist og mistrodd, sier Nøttveit.

– Dessverre har det vært en intern svikt i rutinene på denne salongen, men det er vårt ansvar som kjede å følge opp disse rutinene, og vi beklager på det sterkeste. Vi vil nå følge dette opp og ta tak i rutinene på salongen, og jobber videre med dette, svarer Andersen.

Jublende glad

Få minutter etter TV 2 hjelper degs intervju med Nikita, får Nøttveit et tilbud hun er jublende fornøyd med.

FORNØYD: Hilde Cecilie Nøttveit var meget fornøyd med kompensasjonen til Nikita. Foto: Glenn Aaseby/TV 2 hjelper deg.

Som kompensasjon får Nøttveit pengene tilbake for alle behandlingene. I tillegg får hun extensions pluss en hårdel som dekker festepunkter, og de sender henne produkter som hun kan pleie håret med.

Se reaksjonen til Hilde Cecilie i videoen øverst!

– Jeg er så utrolig glad. Dette har gått over all forventning takket være TV 2 hjelper deg, jeg får nesten tårer, avslutter hun.