Sjokkfunn i flyvertinnens truse: – Jeg er utrolig lei meg

Zailee Hana Zainal (40) forsøkte først å selge Tupperware for å betale datterens legeutgifter. Da det ikke gikk, begynte hun å smugle heroin.

En flyvertinne fra Malaysia er blitt dømt til ni år og seks måneder i fengsel etter at hun smuglet heroin inn i Australia.

The Australian skriver at flyvertinnen, Zailee Hana Zainal (40), smuglet stoffet i trusa, strømpebuksa og BH-en mens hun var på jobb for flyselskapet Malindo Air.

Under rettsaken i tingretten i delstaten Victoria kom det frem at 40-åringen øvde i tre måneder før hun klarte å gå normalt med en stor pakke heroin mellom beina.

Det kom også frem at Zainal smuglet narkotika på jobb minst 20 ganger for å skaffe penger til ett av sine tre barn.

Datteren hennes ble født med flere misdannelser og måtte opereres flere ganger da hun var baby, og hun trenger daglig smertestillende medikamenter. Flere operasjoner er forestående.

Forsøkte å selge Tupperware

I retten fortalte Zainal at hun aldri har smakt alkohol eller prøvd narkotika, og at hun først forsøkte å skaffe penger på lovlig vis ved å blant annet selge Tupperware og muffins.

Desperat etter penger til sykehusutgiftene, sendte hun og ektemannen ut e-poster og spurte venner og kolleger om økonomisk hjelp.

Det var da en av mottakerne i mars 2018 svarte og tilbydde Zainal 11.000 kroner for å smugle heroin inn i Australia.

Zainals jobb ble å hente heroinet i Malaysia og smugle det inn i Australia via sin jobb som flyvertinne og gi det til den nå smuglerdømte Michelle Tran på et toalett på flyplassen.

Deretter skulle hun dra tilbake til Malaysia og få pengene sine.

6. januar i fjor ble hun arrestert på flyplassen med en stor pakke heroin mellom beina, samt to pakker heroin i BH-en.

– Jeg visste ikke hva dette stoffet kunne gjøre. Siden jeg ble satt i fengsel, har jeg sett den forferdelige effekten narkotika har på folk. Jeg er veldig lei meg, skrev hun i et åpent brev til retten før rettssaken mot henne startet.