Gikk seg bort under veddemål-løp med Mads Hansen

GOD KVELD NORGE (TV 2): Alt gikk ikke helt etter planen for Erik Sæter, når han skulle starte på ferden fra Oslo til Kristiansand.

«Vi vet ikke hvor vi er. Det lukter kumøkk og nå har vi begynt å gå».

Slik lyder det på Instastoryen til Erik Sæter.

For en stund tilbake inngikk Sæter et veddemål med Farmen-programleder Mads Hansen. Veddemålet gikk ut på at Sæter skulle løpe til Kristiansand dersom boka til Hansen solgte 10.000 eksemplarer første uken.

Det viste seg at boka solgte over 11.000 og Sæter tapte derfor veddemålet. 23-åringen holder ord, og har startet på løpeturen mot Kristiansand.

Ville ha en utfordring

Sæter tok ikke tapet av veddemålet tungt, og var motivert for å gjennomføre da han først skjønte at han måtte.

– I førsteomgang tenkte jeg at dette blir gøy, sier Sæter til God kveld Norge.

Han ser på det hele som en mulighet til å få utfordre kroppen sin, og har aldri tenkt at han skulle droppe å gjennomføre løpet.

– Jeg har vært veldig bestemt på at jeg skal gi det et realt forsøk, forteller 23-åringen.

Ble hentet av Erlend Elias

Det gikk likevel ikke helt etter planen da Sæter og hans kompis, Einar Øien, startet på første del av strekningen. Sæter fikk tidlig vondt i ryggen og de løp fire mil feil vei. Det førte til at de havnet langt inn i skogen i Hvalstad, Asker.

Storebror Erlend Elias Bragstad, som har fått oppgaven som følgebil, måtte hente dem med en bobil de har leid da de gikk seg vill.

LØPETUR: Erik Sæter og kompisen Einar Øien klar for å starte den lange løpeturen. Foto: Privat

– Når kroppen slo seg vrang og vi løp rundt i mørket i skogen i Asker delte jeg posisjonen med Erlend på messenger. Han kom kjørende og fant oss, og gjorde jobben sin som følgebil, forteller Sæter.

Da de kom frem til sovested for natten kjørte de seg fast på en plen, og måtte derfor bruke morgentimene på å få løs bobilen igjen.

23-åringen innrømmer at han ikke har forberedt seg så mye mer enn å kjøpe nye sko, løpetights og mye proteinshake.

– Dessverre har jeg jo erfart at å begynne å jogge i helt nye sko kanskje ikke er det lureste, sier Sæter som skal få sjekket smertene i ryggen.

– Jeg satser på at kroppen spiller på lag slik at man eventuelt kan få opp dampen, sier en motiver Sæter.

Vil rekke landskampen

Selv om starten ikke ble helt som de hadde tenkt, har Sæter allerede planlagt hva han skal gjøre når han kommer til Kristiansand.

– Jeg skal hilse på et par kjenninger, finne byens beste burger, og så ture rett hjem til Oslo og sette meg på første fly til Trondheim, forteller Sæter til God kveld Norge.

FØLGEBIL: Storebror Erlend Elias har fått ansvaret for følgebil og måtte hente lillebror da han hadde løpt seg vill i skogen. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / Tv 2

23-åringen har startet å studere og sier han har noen eksamenslesing å ta igjen.

Sæter er i gang igjen med løpingen og forteller på Instagram at han har som mål å rekke landskampen mellom Norge og Serbia i kveld. Planen er å fortsatt bruke Iphone-kartet for å finne frem, og de er ved godt mot.

– Jeg har fortsatt steike vondt i ryggen, men tror det skal gå fint å holde rolig tempo, sier han.