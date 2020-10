Prins William ønsker å dele ut hundrevis av millioner

Prins William har opprettet et enormt prisfond. Fondet skal, forhåpentligvis, bidra til å løse klimakrisen, melder Sky News.

Han sier prosjektet handler om «å utnytte at det haster med å finne løsninger på noen av verdens største miljøproblemer».

Prins William har uttalt at det ville være feil å ikke bruke sin posisjon til å hjelpe miljøet. Ifølge Sky News er han klar til å motta kritikk og ha de ubehagelige samtalene et slikt engasjement kanskje kan skape. Han håper slike samtalene kan bringe folk sammen.

– Jeg tror at hvis du er villig til å gjøre en forskjell, må du tørre å by på deg selv. Det gjelder alle ting i livet. Du må forplikte deg og være bestemt, og kanskje gjøre ting som kan gjøre deg ukomfortabel. Andre mennesker kan føle seg ukomfortable, men for meg handler prisen virkelig om å bringe mennesker sammen, sier han ifølge Sky News, og fortsetter:

– Det er en lagpris, og hvis vi virkelig kan utnytte alles evner til å komme sammen og takle jordens største miljøproblemer, så tror jeg prisen er den riktige måten å gjøre det på. Du belønner, stimulerer og oppmuntrer.

BESØK: Fra da Prins William og hertuginne Kate besøkte Norge i 2018.Prins Wiiliam og kronprinsesse Mette-Marit spilte Kahoot. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Svimlende summer

Hertugen av Cambridge skal markere lanseringen av miljøprisen ved å opprette et prisfond på 50 millioner pund, som tilsvarer i overkant av 600 millioner norske kroner.

Han oppretter fondet for å anerkjenne og feire ideer og teknologier som kan ha positiv invirkning på klimakrisen.

Fra 2012 til slutten av tiåret, vil det kåres vinnere i fem kategorier. Vinnerne blir plukket ut av et dommerpanel bestående av prinsen og andre ildsjeler og ledere innen sport, miljø, underholdning, næringsliv og filantropi.

TAR DET SERIØST: Prinseparet har også skapt overskrifter fordi de tar korona-pandemien, og har fått skryt for å gå frem som gode eksempler. Foto: Justin Tallis/Pool/Reuters

Engasjert familie

Da han skulle beskrive familiens engasjement i miljøkampanjer, beskrev han bestefaren, Philip, hertug av Edinburgh, som en «banebrytende mann».

Han hyllet også farens engasjement for klimakrisen gjennom mange år.

Prins William er altså sønnen til Prins Charles, som er den eldste sønnen til dronning Elizabeth II av Storbritannia. Faren er nærmeste arving til den britiske tronen og har båret tittelen Prince of Wales siden 1958.