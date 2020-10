Nå er det sesong for dekkskift igjen. Sommerdekk skal av. Vinterdekk skal på. Ikke så rent få av oss investerer også i nye vinterdekk i disse dager.

Men det er all grunn til å sjekke nøye før man handler. Hvis ikke kan du rett og slett ende opp med dekk som er vesentlig dårligere enn de burde være.

Valg av dekk kan være en jungel for mange. Forskjellen mellom de beste og de dårligste er ganske stor.

Det bekrefter årets vinterdekk-test som er utført av NAF-magasinet Motor, i samarbeide med svenske Vi Bilägare.

– Sjekk ditt behov

De har sammen testet åtte piggdekk og åtte piggfrie dekk i dimensjonen 205/60 R16 på snø og is – og på tørr og våt asfalt.

– For å finne dekk som passer for din kjøring, er det viktig å se på resultatene for det underlaget du stort sett kjører på. Det er ikke gitt at dekkene som passer ditt behov er testvinneren.

Det sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF

Vi tar en titt på de dekkene som kom dårligst ut i denne testen, og som det dermed kanskje kan være lurt å styre unna.

Piggfrie dekk:

Firemax / Nereus FM805+ / NS805+: 54 poeng

Dekket scorer jevnt over dårlig i alle disipliner. Det sterkeste punktet er kjøring på is, mens både støy, akselerasjon og kjøring på tørr vei er egenskaper som får lave karakterer.

Til sammenlikning fikk vinneren 88 poeng.

Bridgestone Blizzak Ice: 64 poeng

Dekket oppleves som altfor mykt på tørr asfalt og det er også dekket som kommer dårligst ut på våt asfalt. Mens både kjøre- og bremseegenskaper på snø og is er dekkets sterkeste side. Dog uten noen topplassering i disse disiplinene heller.

Michelin X-Ice Snow: 70 poeng

Tar tredjeplassen regnet nedenfra. Dette dekket byr på lav rullemostand, men har lang bremselengde på våt asfalt.

Dekket bra grep på snø og is når det går rett fram, men taper en del på de samme egenskapene i svinger.

Piggdekk:

Også når det gjelder piggdekk det ett dekk som er en ganske så klar taper. Nemlig GT Radial IcePro 3. Det bremser brukbart på våt vei og snø, mens egenskaper som akselerasjon på is, støy og kjøring på snø trekker mye ned. Det ender på 52 poeng.

Toyo Observe Ice-Freezer: 60 poeng

Dette dekket bremser svært bra på is, men ikke like godt på snø og enda dårligere på våt vei. Både støy og egenskaper på kjøring på tørr og våt vei trekker også ned.

Nordmann 7: 64 poeng

Dekket får faktisk toppscore for bremsing på snø. Egenskapene for bremsing og kjøring på is er også akseptable, men gir ingen topplassering. Det trekkes mye for både støy og egenskaper på tørr vei.

Vinneren blant piggdekkene oppnår 87 poeng.

