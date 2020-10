Høsten er definitivt her, det er også de første snøfallene. Nå går det fort mot vinter.

Det er med andre ord tid for å tenke på vinterdekk igjen.

Skulle du ha behov for nye dekk – enten det er piggdekk, eller piggfrie – bør årets ferske dekktester være aktuelt lesestoff.

Valg av dekk kan være en jungel for mange. Forskjellen mellom de beste og de dårligste er stor.

Det bekrefter årets vinterdekk-test som er utført av NAF-magasinet Motor, i samarbeide med svenske Vi Bilägare.

– Sjekk ditt behov

De har sammen testet åtte piggdekk og åtte piggfrie dekk i dimensjonen 205/60 R16 på snø og is – og på tørr og våt asfalt.

– For å finne dekk som passer for din kjøring, er det viktig å se på resultatene for det underlaget du stort sett kjører på. Det er ikke gitt at dekkene som passer ditt behov er testvinneren.

Det sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF

Her kan du lese om testvinnerne og hvilke egenskaper som gjorde at nettopp disse dekkene fikk topplasseringer i årets test.

Piggdekk:

Helt til topp blant piggdekkene gikk Michelin X-Ice North 4. I testene som ble utført på is og snø, får dekket toppkarakterer. Samtidig som egenskapene på både våt og tørr vei er godt ivaretatt. Det trekkes dog litt for at dekket vannplaner lett.

X-Ice North 4 er også svært støysvakt og har lav rullemotstand og fikk toppscore i begge de to disiplinene.

Slik blir det topplassering av og dette er årets testvinner i kategorien piggdekk med 87 poeng.

Andreplassen deles mellom Continental IceContact 3 og Nokian Hakkapeiitta 9. De er ikke langt bak testvinneren med sine 84 poeng.

Begge er dekkmerker som alltid hevder seg helt i toppen i slike tester.

Om vi ser på forskjellene på de to, scorer Nokian full pott på is-egenskapene, mens Continental ligger ørlitt etter her. På snø-egenskapene er de to så å si helt like. Mens på vått og tørt føre ligger Continental litt foran konkurrenten.

Også når det gjelder drivstofforbruk og støy er dette Continental som kommer best ut. Duellen ender altså uavgjort mellom de to.

Piggfrie dekk:

For de piggfrie dekkenes vedkommende er det en ganske så klar vinner. Nemlig Continental VikingContact 7. Et dekk som med sine 88 poeng er hele 8 poeng foran andreplassen. Det er heller ikke første gang dette dekket, som kom i 2018, vinner.

Om vi ser på det negative først, trekkes det noe for egenskapene mot vannplaning. Deretter er det vel egentlig en parademarsj inn til seieren. Mest støysvakt, svært gode egenskaper på både snø og is, kombinert med gode egenskaper på våt og tørr vei og lav rullemotstand er alle faktorer som bidrar til seieren.

Andreplassen med 80 poeng går til Nokian Hakkepeliitta R3. I forhold til testvinneren har dette dekket noe dårligere retningsstabilitet og en mer ujevn styrefølelse på tørr vei. Det støyer også litt mer en vinner-dekket.

Utover det scorer dekket jevnt høyt i alle test-disipliner og legger så å si helt jevnt med dekket som vant testen. Det er snakk om små nyanser i forskjell.

Hakk i hæl følger en tredjeplass som er delt mellom Goodyear Ultra Grip Ice2 og Pirelli IceZero Fr – piggfrie dekk som begge oppnår 79 poeng.

Dekket fra Goodyear kommer best ut av disse når det gjelder kjøring på tørr og våt vei og når det gjelder rullemotstand. Nå det gjelder støy er dekket fra Pirelli like godt.

Pirelli kommer best ut av de to når det gjelder kjøring på is og snø. Spesielt ved kjøring på is skiller dekket seg ut positivt med like gode resultater som hos Continental og Nokian.

