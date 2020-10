Nå rakner det for Trump

Strøm av målinger peker mot valgskred for Biden

De siste par dagene har det haglet med svært dårlige målinger for Donald Trump. Den første helgen med covid-sykdom har ikke gitt presidenten noen fordel. Tvert i mot, Joe Biden drar nå kraftig i fra.

På TV 2s vektede snitt av de siste målingene leder Biden med 10 prosentpoeng.

– Trumps første forsvarslinje er utradert og den andre er brutt, sier TV 2s tallknuser Terje Sørensen.

Med første forsvarslinje mener han de fem vippestatene Trump vant med minst margin i 2016. Uten disse statene er valget tapt for Trump - og nå har Biden sikret seg en ganske klar ledelse i alle.

Andre forsvarslinje er stater Trump vant med ganske klar margin for fire år siden. Nå er Bidens blå bølge i ferd med å skylle inn over disse statene også. Til og med knallrøde Texas står i fare for Trump.

– Hvis dette blir resultatet snakker vi om et valgskred for Joe Biden, sier Sørensen.

- Historisk har det alltid vært konsekvensen når en kandidat vinner med 10 prosentpoeng nasjonalt, legger han til.

I valgmenn leder Biden nå med 363 mot Trumps 175.

Med mindre enn fire uker igjen til valget sitter Trump fortsatt med noen kort på hånden. Det er planlagt ytterligere to debatter med Joe Biden og det er alltid mulig å håpe på (eller frykte) det amerikanerne kaller «October surprise» - en overraskende nyhet som endrer valgkampen.

Uansett er Trump trøbbel.

– Motgangen er nå så bred at det ikke holder å pøse penger og innsats inn i en stat eller to, sier Sørensen.



– Nå brenner det over alt.