Dette papiret var verdt 2,8 milliarder – så gjorde kjøperen megatabben

– Hjerteskjærende, sier antikvitetssamler etter at Mao Zedongs svært verdifulle kalligrafirull ble stjålet, solgt videre for 600 kroner, og delt i to.

Politiet i Hong Kong gikk onsdag ut og fortalte at de har klart å spore opp en lang kalligrafirull som var blitt skrevet av Mao Zedong etter et innbrudd hos en antikvitetssamler.

Tyvene trodde at rullen, som var verdt nesten 2,8 milliarder kroner, var falsk. De solgte den derfor videre for 600 kroner.

Kjøperen, som også trodde at den var falsk, syntes at rullen var for stor og klippet ifølge South China Morning Post den i to.

– Det var hjerteskjærende å se den var blitt revet i to biter. Det vil definitivt påvirke verdien, men det gjenstår å se, sier antikvitetssamleren, Fu Chunxiao, til nettstedet.

I tillegg til kalligrafirullen, stjal tyvene ifølge AP også syv andre kalligrafiruller, 24.000 frimerker og ti verdifulle mynter fra Chunxiao under innbruddet i september.

Han estimerer at han ble frastjålet verdier til rundt 60 milliarder kroner.

VEKKER OPPSIKT: Kinesisk presse tar bilder av kalligrafirullen under politiets pressekonferanse i Hong Kong onsdag. Foto: Isaac Lawrence/AP

– Rullen var for lang

Han mener at klippingen har fått kalligrafirullens verdi til å synke med flere millioner kroner.

– Vår etterforskning viser at noen syntes at kalligrafirullen var for lang, sier etterforskningsleder Tony Ho.

Han forteller at de har arrestert tre menn i forbindelse med saken, og at de er på jakt etter to andre personer.

I avhør skal en av de pågrepne mennene ha fortalt at den store rullen var vanskelig å vise frem, og at det var derfor han mente at den måtte deles opp.

– Det var vanskelig å vise den frem, å stille den ut, og derfor ble den delt i to, sier Ho.