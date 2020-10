Ti spørsmål og svar før skjebnekampen mot Serbia

Det er snart 7500 dager siden Norge var med i et fotballmesterskap for menn. Toget kan gå fra Erling Braut Haaland og co. mot Serbia i EM-omspillet torsdag.

Se Norge-Serbia på TV 2 og TV 2 Sumo fra kl. 20

– Hva ligger i potten?

– Vinneren møter et antatt svakere lag (Skottland eller Israel) på hjemmebane i omspillsfinalen 12. november. Seier torsdag er med andre ord et langt steg mot EM for Norge eller Serbia.

– Hva skjer hvis det står uavgjort etter 90 minutter?

– Da spilles to ganger et kvarter ekstraomganger. Faller ingen avgjørelse der, venter straffesparkkonkurranse. Alt skal avgjøres torsdag.

– Hvorfor er kampen kalt «Norges viktigste på fem år»?

– Torsdag er det hele 7414 dager siden sist et norsk A-landslag for herrer var med i et sluttspill (EM 2000). Det er med andre ord veldig lenge siden. Høsten 2015 tapte Norge EM-omspillet mot Ungarn.

– Hvordan er styrkeforholdet mellom Serbia og Norge?

– Serberne ligger som nummer 31 på Fifas verdensranking mot Norges 44.-plass. Serbia deltok også i VM i 2018. Det er mange år (2006, 1-1) siden lagene møttes.

– Hva betyr en EM-plass økonomisk for Norges Fotballforbund (NFF)?

– Det europeiske fotballforbundet (Uefa) betaler vel 100 millioner kroner til alle nasjoner som kvalifiserer seg. Så kommer bonuser ved seier og uavgjort i enkeltkamper i EM på toppen. De norske spillerne får vel 25 millioner kroner på deling om de fikser EM-billetten.

– Hvem er Serbias viktigste spiller?

– Spissen Aleksandar Mitrovic. Han har scoret tolv mål på sine ni siste landskamper og er klubbkamerat med Stefan Johansen i Fulham.

– Hvilke spillere har høyest markedsverdi?

– Ifølge nettstedet Transfermarkt er det hos Norge Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund, 876 mill. kroner) og hos Serbia Sergej Milinkovic-Savic (Lazio, 712 mill.).

– Hvordan ser serberne på Haaland?

– De virker litt redd ham. «Bare Gud kan stoppe Haaland for oss», sa den serbiske trenerprofilen Dragoslav Stepanović tidligere denne uka. Serberne har tygd lenge og vel på hvordan Haaland skal stoppes.

– Hva betyr viruspandemien for tribunelivet?

– Det blir spesielt. 160 tilskuere og 40 fotballforbund-sponsorer slipper inn. Dette skyldes de nasjonale smittevernreglene.

– Hvordan vurderer spillselskapene kampen?

– De aller fleste gir cirka to ganger pengene både for hjemmeseier, uavgjort og borteseier. Det er med andre ord vurdert til å bli en svært jevn kamp.

