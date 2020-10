Mann knivstukket i brystet i Åmli

En mann ble natt til torsdag stukket i brystet med kniv i Åmli i Agder. Gjerningsmannen er pågrepet og tilstanden skal ikke være alvorlig for offeret.

Agder politidistrikt opplyser at mannen som ble knivstukket har et lite knivsår i brystet, men at han var oppegående da politi og ambulanse kom til stedet.

Politiet pågrep en navngitt gjerningsmann i nærheten like etter.

Politiet fikk beskjed om hendelsen klokken 03.47 natt til torsdag.

