Denne fluen stjal oppmerksomheten under debatten

I over to minutter satt fluen på hodet til visepresident Mike Pence.

De fleste trodde nok enten Mike Pence eller Kamala Harris ville stjele showet under visepresidentdebatten natt til torsdag, men i stedet var det en joker som ble den store snakkisen.

Midt under debatten landet nemlig en flue på hodet til visepresident Mike Pence. En TV-reporter fra California har funnet ut at fluen satt på hodet til Pence i to minutter og tre sekunder.

Fluen er nå det store samtaletemaet i sosiale medier.

- En flue som lander på Pences hode mens han sier «systematisk rasisme finnes ikke» er universets måte å si «dette er bullshit», skriver Nate Dern, en av skribentene ved The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

– Han er så full av dritt at en flue landet på hodet hans, skriver Ana Navarro-Cárdenas, en republikansk strateg, og uttalt Trump-motstander.

Noen har også opprettet en egen Twitter-profil for fluen.

– Jeg lever gratis på Mike Pence' hode, og jeg elsker det, skriver den.

Ikke overraskende er Team Biden allerede i gang med å bruke det for det det er verdt.

– Det er ganske ikonisk. Nå har Biden-kampanjen vært ute på Twitter med et bilde av Biden med en fluesmekker, der det står at vi må få denne valgkampen opp på vingene. Det er alt folk snakker om nå, i media i USA, i sosiale medier. Den fluen kommer vi til å huske, sier USA-ekspert Henrik Østensen Heldahl.

Går man inn på nettsiden til Joe Biden kan man allerede nå sikre seg en fluesmekker med påskriften «Truth over flies», et ordspill på slagordet «Truth over lies».

TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen innrømmer at det var vanskelig å holde fullt fokus på debatten da fluen satte seg på hodet til den nåværende visepresidenten.

– Fem minutter var den der. Jeg fikk ikke med meg alt som ble sagt de fem minuttene for å si det sånn. Det var nesten som en gribb hadde satt seg på skulderen til Pence, og sagt fra om at «nå begynner det å lukte litt vondt her». Det fikk i alle fall oppmerksomheten på Twitter, sier Bergesen.