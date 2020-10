En pause fra skrikingen og løgnene

Debatten ble et slags flashback til pre-2015, da kandidater ikke angrep hverandre åpenlyst, men dekket sin avsky overfor hverandre bak små, kontinuerlige stikk.

Det var en lavmælt fremføring av de to sidenes politiske og personlige ulikheter. Normalt ville jeg sagt at velgerne kanskje ikke fikk så mye utav et slikt møte, og kanskje til og med kjedet seg. I år var det kanskje akkurat dette mange amerikanere ønsket.

Trumps skytsengel

De to visepresidentkandidatene spilte sine respektive roller godt. Mike Pence er Donald Trumps skytsengel, en stabil koloss av verdighet og moralisme som skal sikre at de mer prinsipielle konservative velgerne fortsetter å stå fjellstøtt med presidenten. Kamala Harris er Joe Bidens vitale og folkelige aktor som skal sikre demokrater at hun er klar til å ta over når som helst.

Kamala Harris sin taktikk i denne debatten var å stikke Pence til døde med mindre, kontinuerlige angrep på Donald Trump forhold til fakta, presidentens ego og dårlige håndtering av koronakrisen. Visepresidentens tilnærming var å gjøre demokratene mer ekstreme enn de er, fremstille Joe Biden som passiv og å male presidenten som en handlingens mann som heier på USA.

Programleder Susan Page fra USA Today, som riktignok var maktesløs hvis de to kandidatene snakket for lenge, loset oss gjennom et mylder av temaer: covid, økonomien, klima, utenrikspolitikk og frihandel, høysterett, Black Lives Matter og valggjennomføring. Om ikke annet så fikk velgerne med seg hvilke temaer dette valget handler om.

Ønsket konfrontasjon

Debatten bar preg av at Harris ønsket å skape en konfrontasjon med Pence. De få gangene da Pence avbrøt demokraten stoppet hun dramatisk opp og gjorde det klart at hun ikke aktet å la seg avbryte. Det hele var åpenbart et innøvd grep, og ble litt påtatt siden Pence ikke ville høynet stemmen selv om han sto med en løs håndgranat i hånden. Den eneste gangen Harris fikk litt napp med denne strategien var under diskusjonen om Black Lives Matter. «Som den eneste på denne scenen som har jobbet i en rettssal lar jeg meg ikke belære av deg om lov og orden», tordnet Harris. Pence listet seg musestille videre.

I en debatt mellom opposisjon og posisjon var det naturligvis Harris som var i angrepsposisjon. Hun var, i likhet med Biden i første debatt, sterkest når korona ble diskutert, og rundt debatten om valggjennomføringen. «Du respekterer det amerikanske folket når du gir dem sannhet», er en mulig linje for historiebøkene, uansett hvem som vinner valget i november. At Harris så tydelig kan oppfordre folk til å stemme mens Pence ikke kunne bekrefte at Trump vil anerkjenne valgresultatet, var en annen tydelig kontrast.

Trumps siste trumfkort

Men i likhet med visepresidentdebatten i 2016, viste Mike Pence at han er stødig og behersket. Økonomi er Trumps siste trumfkort, og det viste Pence flere ganger i natt. Å skremme velgere med demokratenes skattelyst er et effektivt kort han spilte ut godt. Selv i klimadebatten kom Pence på offensiven mot Harris, og fikk stemplet demokraten som en forkjemper for den kontroversielle Green New Deal. Ingen kan påstå at han tapte nattens debatt, og et uavgjortresultat er en god søknad for 2024.

Begge kandidater hadde åpenbart fått beskjed om å henvende seg til folket, og stirret kontinuerlig inn i kamera. Deres oppgave var åpenbart å ikke fire en tomme til motparten, som gjør enhver debatt noe livløs. Jeg tror at det er et reelt spørsmål om hvorvidt amerikanske velgere er i stand til å fordøye noe slikt lenger, etter nesten fem år med en offentlig samtale som minner mest om et reality-show-sirkus. Forhåpentligvis tar jeg feil.

Nattens debatt minnet betydelig mer om en valgkamp fra 2012 enn 2016-slaget. Vi fikk vi en forsmak på hvordan presidentvalgkampen kan se ut om fire år, med Pence mot Harris. Det kan fort bli en slags tilbake til fremtiden-situasjon, men om republikanske velgere er klar for noe slikt etter Trumps show tror jeg ingen vet sikkert.

Det hele ble avrundet av et spørsmål fra en åttendeklassing, som lurte på hvordan velgerne skal komme overens når politikere ikke engang klarer dette. I sitt svar latet Mike Pence som at amerikanske motpoler fortsatt bryr seg om hverandre, mens Kamala Harris brukte tiden til å snakke om Joe Biden. Ingen valgte å anerkjenne det faktiske problemet som åttendeklassingen tok opp: at det politiske ordskiftet for lengst har blitt pelmet ut fra stupet og er på full fart nedover i en bunnløs kløft.

I natt fikk kanskje USA en pause fra skrikingen og løgnene som preger amerikansk politikk. Men når amerikanerne våkner igjen i morgen vil alt være tilbake til normalen igjen.