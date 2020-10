– Hun er en bitteliten vinner

Han tror likevel ikke at nattens debatt vil føre til de store utslagene.

– Jeg tror ikke denne debatten kommer til å endre noe. Begge er relativt gode og energiske.

– Pence var kanskje ikke så kjedelig som noen kanskje hadde forventet. Jeg forventet ikke at han skulle være kjedelig, for jeg vet at han har vært talkshowhost i mange år. Han kan å fremføre retorikk. Det visste man fra før, sier Bergesen.

Han tror ikke nattens debatt vil gå ned i historien som spesielt minneverdig.

Eirik Bergesen og Henrik Østensen Heldal fulgte debatten i TV 2s lokaler. Foto: Fredrik Lie

– Begge fått inn gode punchlines, men få punchlines jeg tror vi kommer til å huske, sier Bergesen, som sier debatten ble litt som forventet.

Kommentator i amerikanskpolitikk.no, Henrik Østensen Heldahl, synes debatten var spennende.

– Jeg syntes ikke det var kjedelig i det hele tatt. Dette ville vært en spennende debatt etter de kriteriene man ville satt før Donald Trump ble amerikansk president.

– De hadde mange innøvde stikk mot hverandre. De prøvde å avbryte hverandre, og kalle den andres anklagelser for latterlige. De konkurrerte veldig hardt om taletiden, så jeg synes det var veldig spennende, sier Heldahl.

– Tror begge partier er ekstremt fornøyde

Bergesen sier meningsmålingene ikke viser noen klar vinner.

– Man kan si at begge to er gode matcher for sin presidentkandidat. Han er respektabel og har mange av de tingene Trump ikke har, og hun har det energiske og litt aktivistiske som Biden ikke har.

– Sånn sett står de veldig godt til presidentkandidatene, og det er ikke gitt. De hjelper sin kandidat, men de hjelper dem så godt at de utjevner hverandre, mener Bergesen.

Heldahl tror begge partiene er svært fornøyde med sine kandidater etter nattens debatt.

– Jeg tror begge partier er ekstremt fornøyde med sin representant på scenen her i dag. De var mye flinkere enn dem de stiller sammen med. Det er to kandidater som gjenspeiler sitt parti mye bedre enn de de stiller sammen med.

– Pence som den kristenkonservative sammen med Trump, og Kamala Harris som en svart kvinne som bryr seg om justisreform som er fra den viktigste demokratiske delstaten California, og litt mer liberal enn Biden, sier Heldahl.

– En bitteliten vinner

Bergesen mener likevel visepresidentkandidatene spiller en viktig rolle i valgkampen.

– De er et viktig supplement til sine kandidater. Han snakker til de konservative, og hun til de liberale, og gjør det veldig godt. Det var ikke gitt at hun skulle klare det. Men jeg synes hun virkelig har klart å levere, og å få de til å stemme er hennes viktigste oppgave. Det tror jeg hun har klart.

– Derfor kan man kalle henne en bitteliten vinner.

– Det var kanskje hans sterkeste øyeblikk

Håndteringen av koronapandemien ble som ventet en viktig del av nattens debatt. Ekspertene mener begge debattantene kom godt ut av denne delen.

– Pence sa blant annet at Trump alltid har sagt sannheten om koronaviruset. Det er umulig å være enig med han i det. Det preget nok hans versjon av historien her. Dette er en sak som administrasjonen på mange måter har tapt, men så vet vi samtidig at 40 prosent av Republikanerne er aller mest opptatte av økonomien, og mener det er mye viktigere. Det er ikke gitt at det er her de skal hente inn igjen det de mangler på Biden på meningsmålingene, sier Bergesen.

– Jeg tror nok dette er et av de sterkeste punktene til Kamala Harris i en slik debatt, for her er hun menneskelig, her er hun aktivistisk, og her er hun alle de tingene Biden kanskje ikke er, fortsetter han.

Heldahl mener diskusjonen av temaet var Pence' sterkeste øyeblikk i debatten.

– Jeg vil si det var Pence sitt sterkeste øyeblikk. Han har taperargumentet her på faktaen, og han klarer faktisk å få administrasjonens respons til å høres rimelig ut ved å fokusere på innreiseforbudet fra Kina, men også andre steg som er tatt utover sommeren, sier han.

– Så snakker de om vaksine, og Pence sier at de skal få en vaksine snart, på rekordtid. Harris svarer at hvis presidenten sier vi har en vaksine tror jeg ikke på det, men hvis de medisinske ekspertene tror jeg på det. Pence har et veldig sterkt øyeblikk hvor han sier at du må slutte å leke politikk med folk sine liv, du må slutte å undergrave det vi gjør med en vaksine. Det synes jeg fungerte veldig godt, og var kanskje hans sterkeste øyeblikk.