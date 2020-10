Både Donald Trump og Joe Biden kommenterte prestasjonen til visepresidentkandidatene deres under nattens debatt.

Natt til torsdag møtte USAs visepresident Mike Pence demokratenes kandidat Kamala Harris til debatt i byen Salt Lake City i den amerkanske delstaten Utah.

Det fulgte presidentkandidatene Joe Biden og Donald Trump åpenbart med på.

Gjennom den nitti minutter lange debatten kom kandidatene med kraftig kritikk av hverandre. Harris kom med flengende kritikk av Trump-administrasjonen og Pence angrep både Bidens tidligere valgkamper, politikk og årets valgprogram.

– Topp!

På Twitter skryter Trump av sin nummer to:

– Mike Pence gjør det topp! Hun er en tabbemaskin, skriver han rett før debatten hadde vart en time.

Også Biden kimet inn med sin vurdering av debatten:

– Kamala Harris viser det amerikanske folk hvorfor jeg valgte henne som min visepresidentkandidat. Hun er smart, hun er erfaren, har bevist at hun kan kjempe for middelklassen. Hun vil bli en fantastisk visepresident, skriver Joe Biden på Twitter en halvtime inn i debatten.

– 50-talls

Debatten mellom Biden og Trump forrige uke var preget av kaos, avbrytelser og at debattleder Chris Wallace mistet styringen over kandidatene, spesielt president Trump. Også visepresidentdebatten får kritikk for avbrytelser.

Tidligere visearbeidsminister i Obama-administrasjonen, Chris Lu, er blant dem som kritiserer Pence sin debattoppførsel.

– En hvit man som snakker over to kvinner er en veldig 1950-talls måte å ta for seg debatt, skriver han på Twitter.