I en video publisert på Twitter-kontoen til USAs president sent onsdag forteller Donald Trump om det å være koronasmittet i en video filmet utenfor Det hvite hus i Washington D.C.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

– Perfekt

– Jeg føler meg bra. Jeg føler meg helt perfekt, sier han i den fire minutter lange videoen.

Natt til fredag norsk tid ble det kjent at både han og førstedame Melania Trump var smittet av viruset. Presidenten har i helgen vært innlagt ved Walter Reed National Military Medical Center.

Da presidenten etter helgen ble skrevet ut derfra uttalte han i en serie Twitter-meldinger at han føler seg bedre nå enn for 20 år siden.

Lover gratis medisin

Onsdag opplyste stabssjef ved Det hvite hus, Mark Meadows, at sjefen var tilbake i fullt arbeid i Det ovale kontor. I den nye videoen publisert av presidenten sier Trump at han anser smitten som en velsignelse:

– Jeg tror det var en velsignelse fra Gud at jeg fikk det. Det er en velsignelse i forkledning. Jeg fikk det, jeg hørte om denne medisinen, jeg sa «la meg ta den», det var min anbefaling. Jeg sa: «la meg ta det». Og det fungerte på fantastisk vis, fantastisk. Jeg tror at om jeg ikke ble smittet, så hadde vi sett på en rekke andre medisiner. Men det gjorde en fantastisk jobb.

Ifølge CBS News virker presidenten å omtale en eksperimentell behandling tilhørende til selskapet Regeneron.

– Jeg vil skaffe for deg det jeg fikk. Jeg skal gjøre det gratis, du skal ikke betale for det, sier Trump videre.

The Guardian skriver at den eksperimentelle behandlingen Trump omtaler sjelden er brukt utenfor kliniske studier, og poengterer at det per nå ikke eksisterer noen kur for covid-19.

Videre skriver den britiske avisen av Donald Trump har bånd til sjefen hos selskapet Regeneron, Leonard Schleifer, som er medlem i presidentens golfklubb i Westchester. Selskapet