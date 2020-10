Stortingspresidenten tar selvkritikk etter Erna Solbergs naziuttalelse

Det oppsiktsvekkende ordvalget kom under trontaledebatten tirsdag. Under redegjørelse om lederlønninger i offentlig sektor sa Solberg:

– Vi er ganske nazi på dette spørsmålet overfor statsråder og andre som holder på med noe annet.

I etterkant reagerte deriblant Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum på statsministerens uttalelse og at stortingspresident Trøen ikke slo ned på ordbruken. Sistnevnte tar selvkritikk.

– For å være helt ærlig var grunnen til at jeg ikke påtalte ordbruken i går, at jeg ikke hørte nøyaktig hva som ble sagt og ble usikker på hvordan jeg skulle påtale det. I dag fikk jeg rettet det opp ved at Vedum tok det opp, og jeg bekreftet at jeg burde påtalt at ordet er uparlamentarisk og upassende, skriver Trøen i en tekstmelding til Dagbladet.

