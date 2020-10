– Legendarisk flink til å rose sin egen sjef

Klokken 03 natt til torsdag møtes Kamala Harris og Mike Pence i presidentdebatt i Salt Lake City i Utah.

For Harris er det første gang hun deltar i en visepresidentdebatt, mens Pence har vært gjennom løpet en gang tidligere, i 2016.

Postdoktor i medievitenskap og strategisk kommunikasjon Magnus Hoem Iversen ved UiB understreker at begge er relativt sterke i debatter, men at de har svært forskjellig stil.

Nattens visepresidentdebatt blir Kamala Harris' første. Foto: Sara D. Davis/Getty Images/NTB

– Harris kan være ganske aggressiv, emosjonell og konkret. Hun er flink til det og kan dominere en samtale og en debatt hvis hun får sjansen. Pence er mye mer avbalansert, mye mer rolig, sakte og forklarende type, så de er ganske ulike, sier han, og legger til:

– Når det er sagt har Pence vært gjennom denne mølla før, for fire år siden, mens Harris ikke vært i et slikt format før. Hun er litt uprøvd der, så det kan bli spennende å se hvordan det går.

– Tilbakelent

USA-kommentator Are Tågvold Flaten sier at Pence gjorde det bra da han debatterte mot Hillary Clintons visepresidentkandidat Tim Kaine i 2016.

– Han var tilbakelent og fremstod som noe helt annet enn Trump, og var derfor ganske beroligende for mange som var skeptiske for hvordan det ville gå i innspurten, sier han.

Samtidig legger han til at Pence i 2016 kunne lene seg på mange lovnader, siden han og Trump den gang ikke hadde sittet med makten.

– Nå er det godt over 200.000 mennesker som har dødd av koronaviruset, så når det kommer angrep fra Harris nå, er det ikke bare ord og lovnader, det er konkrete ting som han må stå til ansvar for, sier han.

Koronaviruset

For det er Mike Pence som har hatt ansvar for håndteringen av koronaviruset i USA, og det er ventet at nettopp dette vil bli et viktig tema under nattens debatt.

Med over 7,7 millioner smittetilfeller og flere enn 215.000 døde, er USA det landet i verden som er hardest rammet av pandemien.

Magnus Hoem Iversen tror dermed at Pence kommer til å ha mest lyst til å snakke om andre ting.

– Det er nok Harris som har aller mest lyst til å snakke om korona og ikke minst Pence sin håndtering siden han har hatt ansvar på det området, sier han.

– Så kan jo Trump gå rundt i Det hvite hus og fortelle at han føler seg bra og at alt går strålende, men Pence kan nok ikke legge seg på den linja, legger han til.

– Mer avmålt

Mandag ble Donald Trump sendt hjem fra Walter Reed-sykehuset hvor han ble innlagt da han testet positivt for koronaviruset.

– Ikke vær redd for Covid. Ikke la det dominere livet ditt. Trump-administrasjonen har utviklet gode medisiner og mye kunnskap. Jeg føler med bedre enn jeg gjorde for 20 år siden, skrev han på Twitter mandag kveld, like før han forlot sykehuset.

Are Tågvold Flaten tror Pence kommer til å gjenta sin presidents budskap, men ikke på samme måte.

– Pence gjør det mye mer avmålt og roligere. Vi så jo igjen og igjen i 2016 at nesten uansett hva Trump hadde sagt eller gjort, virket det nesten fornuftig når Pence forklarte det på sin egen måte. Det kommer han også til å gjøre her, sier han.

– Han kommer til å så tvil om hver eneste faktafeil som påpekes fra Harris eller fra moderatoren. Han kommer til å legge mye vekt på at han har vært visepresident, at han har vært i rommet når ting har skjedd, at han har snakket med Trump, og så videre, legger han til.

USA-kommentatoren forteller at den sittende visepresidenten er «legendarisk og notorisk flink til å rose sin egen sjef».

– Den store utfordringen for Kamala Harris i denne debatten er å angripe Trump og Pence uten å bli frustrert over at det tilsynelatende ikke biter på. Pence er veldig god til å holde seg rolig, fremføre poengene sine for deretter å gå til angrep, sier han.

Konservativ

Trumps visepresidentkandidat er dypt konservativ og religiøs. «Jeg er kristen, konservativ og republikaner. I den rekkefølgen», har han sagt om seg selv.

At han befinner seg på den konservative enden av den politiske skalaen, var noe av grunnen til at han ble valgt som Donald Trumps visepresidentkandidat i 2016.

– Han var konservativ og ville appellere til en del av partiet som Trump slet litt med å fri til, og han var viktig i innspurten i 2016 ettersom mange Trump-skeptiske republikanere så Pence og tenkte at det var trygt å stemme på han ettersom han hadde Pence på laget, forteller Tågvold Flaten.

Før presidentvalget i 2016 støttet han først Donald Trumps motstander Ted Cruz.

– Men han snudde seg fort rundt da han så hvor det bar, sier USA-kommentatoren og legger til:

– Så jeg tenker at hvis vi finner oss en venn som ser på oss som Pence ser på Trump, så har vi gjort det bra.