Camavinga (17) ble Frankrikes yngste målscorer på over hundre år

Frankrike–Ukraina 7–1

Eduardo Camavinga (17) tok fotballverden med storm da han ble et fast innslag i franske Rennes. For én måned siden debuterte han for Frankrikes landslag, og onsdag fikk han starte sin første kamp for dem.

Kun ni minutter brukte han på å score sitt første mål. Det gjorde han på vakkert vis.

Se Camavingas brassespark øverst!

Stortalentet ble den yngste spilleren til å debutere for Rennes da han debuterte for dem 6. april 2019. Da var Camavinga 16 år og fire måneder gammel. Det tok ikke lang tid før de største klubbene i verden fikk øynene opp for talentet, men etter debuten har prisen kun gått én vei. Oppover.

Nå har han i tillegg vist at han holder nivået for verdens beste landslag, Frankrike. Da Paul Pogba måtte stå over forrige landslagssamling ble 17-åringen kalt inn i siste liten. Få dager senere debuterte han.

Dermed ble han den yngste spilleren til å debutere for Frankrike siden Maurice Gastiger, som kun var noen måneder yngre enn Camavinga da han satt rekorden i 1914.

Onsdag fikk han sin andre kamp for blåtrøyene da de møtte Ukraina til treningskamp. Nok engang skulle han bryte en barriere. Ni minutter ut i kampen scoret han sitt første mål for den regjerende verdensmesteren.

Dermed ble han den nest yngste spilleren som har scoret for «Les Bleus». Også her er det Maurice Gastiger som har rekorden.

Kan bli Real Madrids neste «Galáctico»

Ifølge den spanske storavisen Marca står Camavinga høyt på ønskelisten til Real Madrid-sjef Zinedine Zidane.

Franskmannen skal se på 17-åringen som en av dem som skal prege fremtiden til Real Madrid sammen med Martin Ødegaard, Takefusa Kubo og Reinier Jesus.

Ifølge avisen ba stortalentet Rennes-ledelsen om å ikke godta noen bud på ham i sommer. Avisen sitter nemlig på opplysninger om at Camavinga ønsker seg til Real Madrid, og at han forstod at deres nåværende økonomiske situasjon ikke ville kunne ført til en overgang i år.

Det blir spennende å se hvilken storklubb som klarer å signere stortalentet neste sommer. For én ting er sikkert, det er flere enn Real Madrid som har Camavinga i kikkerten.

Giroud herjet i jubileumskampen

En annen av Frankrikes stjernespillere som kunne smile bredt etter seieren mot Ukraina var Olivier Giroud.

Chelsea-spissen spilte sin 100 landskamp for Frankrike, og med to mål skjøt han seg opp på andreplass over spillerne med flest landslagsmål.

Han passerte legenden Michel Platini og har kun Thierry Henry foran seg på den prestisjetunge listen. Giroud står nå med 42 landslagsmål, mens Henry scoret 51 i løpet av sin karriere.

Giroud er også kun den åttende spilleren til å passere 100 landskamper for blåtrøyene. Lilian Thuram er den med flest landskamper med sine 142.

Mbappe-show

Til pause gjorde Frankrike tre bytter. Kylian Mbappe, Raphaël Varane og Mike Maignan erstattet Anthony Martial, Dayout Upamecano og Steve Mandanda.

Det var et revansjelystent Ukraina som kom ut fra garderoben. Fem minutter ut i omgangen viste Dynamo Kiev-spiller Viktor Tsygankov klasse da han satte på turboen og hamret ballen i mål fra 20 meter. Kort tid etterpå smalt det i stolpen da Oleksandr Zubkov sendte av gårde en missil mot Frankrikes mål.

FREMTIDIG STJERNEDUO? Eduardo Camavinga og Paul Pogba er muligens Frankrikes neste radarpar på midtbanen. Foto: Franck Fife

Etter 58 minutter ble Camavinga byttet ut. Inn kom Paul Pogba, som ga stortalentet en god klem på vei av banen.

Det tok ikke lang tid før Frankrike ødela håpet om et comeback for ukrainerne. Kylian Mbappe hælsparket ballen vakkert til Corentin Tolisso som skrudde ballen vakkert i det lengste hjørnet.

Mbappe ville også komme på scoringslisten, og ni minutter før slutt gjorde han det. Det gjorde også Antoine Griezmann som fastsatte resultatet til 7-1.