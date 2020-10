I Harris' nabolag: – Jeg er ikke fan av henne

Hun vokste opp i andre etasje i et hus i Bancroft Way i Berkeley, California, sammen med lillesøsteren og sin indiskfødte mor.

Senere skulle hun utdanne seg til jurist, bli valgt til statsadvokat og etter hvert justisminister i California.

For fire år siden sikret hun seg én av to plasser i USAs senat for landets mest folkerike delstat.

Nå er Kamala Harris visepresidentkandidat.

Kamala Harris vokste opp i andre etasje i dette huset. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

– Et godt valg

Dersom hun og Joe Biden går av med seieren når stemmene er talt opp, blir hun ikke bare USAs første kvinnelige visepresident, men også landets første med multietnisk bakgrunn.

– Jeg synes hun er et godt valg, jeg er veldig fornøyd, sier Nancy Mallory, som bor i nabolaget der Harris vokste opp.

Nancy Mallory mener Harris kan bringe folk sammen. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

– Hvorfor det?

– Jeg kjenner til henne og er komfortabel med henne, siden jeg er fra California. Jeg er stort sett enig med politikken hennes, og jeg tror hun vil føre folk sammen, sier hun.

Skjørt demokrati

Nå skal amerikanerne velge om Harris og Biden skal overta etter Trump og Pence, og natt til torsdag går valgkampens eneste visepresidentdebatt av stabelen.

Denne debatten har fått ekstra mye oppmerksomhet i år. Det skyldes ikke minst den høye alderen til både den sittende presidenten (74) og utfordreren Biden, som fyller 78 år få uker etter valget i november.

Muligheten er dermed til stede for at Mike Pence (61) eller Kamala Harris (55) kan bli nødt til å steppe inn som fungerende president i en kortere eller lengre periode.

Biden og Harris leder foreløpig på meningsmålingene, men det er ikke gitt at de vinner.

– Demokratiet er veldig skjørt. Jeg tror mange av oss frykter det. De som ikke gjør det, må gå i seg selv, sier Nancy Mallory.

Katherine Sulpicio mener Harris var for tøff som statsadvokat. Foto: Fredrik Græsvik/TV 2

– For tøff

I Kamala Harris sitt gamle nabolag i Berkeley, ser de fleste ut til å like henne. Men det gjelder ikke alle.

– Jeg er ikke fan av henne. Jeg er jo liberal, men jeg synes bakgrunnen hennes som statsadvokat er problematisk, sier Katherine Sulpicio.

– Var hun for tøff?

– Ja, hun var for tøff.

Møtes i debatt

Klokken 03 natt til torsdag møtes Harris og Pence i debatt på University of Utah i Salt Lake City. Debatten varer i 90 minutter og modereres av Susan Page som er politisk journalist i USA Today og sjef for avisens dekning av Det hvite hus.

Bli med når TV 2 Nyhetskanalen bygger opp til debatten med USA-eksperter i studio fra klokken 23.00 onsdag. Nyhetskanalen og TV2.no sender debatten direkte fra klokken 03.00 natt til torsdag.

Kandidatene skal etter planen gjennom seks temaer. De får to minutter hver til uforstyrret å svare på spørsmål fra Page. Deretter blir det en periode med åpen debatt.

Trump-administrasjonens håndtering av koronapandemien ventes å bli hovedtema for debatten, i tillegg til Trumps helsesituasjon etter at han ble smittet av viruset.

