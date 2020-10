Hundrevis av jøder brente masker i protest mot nye koronarestriksjoner

De ortodokse jødene i New York liker dårlig at guvernøren har strammet inn på koronarestriksjonene.

Tidligere denne uken beordret guvernør i New York Andrew Cuomo ni nabolag i New York om å gå tilbake i lockdown etter at smitten har blusset opp igjen.

Restriksjonene innebærer blant annet at hundrevis av skoler og bedrifter må stenge. Det er også lagt ned forbud mot samlinger med store folkemengder, og redusere antallet som kan samles i religiøse bygg for å be til ti personer.

Og det er særlig sistnevnte de ortodokse jødene reagerer på.

Det skriver CBS News.

Midt i jødisk høytid

Alle de ni nabolagene som er pålagt å gå inn i en ny lockdown har mange ortodokse jøder blant sine innbyggere. De er nå midt inne i den jødiske høytiden Sukkot.

Se video av opptøyene øverst i saken!

Tirsdag kveld samlet derfor hundrevis av ortodokse jøder seg i flere nabolag i Brooklyn i New York og protesterte mot de nye koronarestriksjonene som Cuomo har innført.

Ved Borough Park var en stor gruppe samlet tett i tett. Et fåtall av de fremmøtte hadde på seg munnbind. Videoer på sosiale medier viser at det ble startet et bål midt i veien, hvor flere benyttet muligheten til å brenne nettopp munnbindene sine.

Ber om forståelse

Noen av demonstrantene ropte også «Jewish lives matter», mens andre ropte på president Donald Trump.

– Jeg har vært veldig nære med det ortodokse samfunnet i mange år. Jeg ba om at de må jobbe med meg, å følge disse retningslinjene og det ble positivt mottatt, sa Cuomo under en pressekonferanse tirsdag ifølge CBS News.

Ifølge NYPD ble ingen arrestert. Men ordfører Bill De Blasio ga klar beskjed på onsdag om at det vil få konsekvenser, dersom folk med viten og viljen bryter retningslinjene som er satt.

– Det er kritisk at de som er uenig, fortsatt respekterer det faktum at staten og byen har tatt denne beslutningen for helsen og sikkerheten til alle innbyggerne, sa De Blasio.

I starten av pandemien var New York den delstaten i USA som var hardest rammet. Etter en lang periode hvor de hadde viruset under kontroll, har smitten nå blusset opp flere steder.