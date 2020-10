Åtte år med Ernas skattefest: Har kuttet ni milliarder for Norges rikeste

Ett år før valget kan statsminister Erna Solberg (H) krysse av for ett innfridd valgløfte: Solide skattekutt for de som har mest penger fra før.

– Det blir lettelser i formuesskatten med Høyre i regjering, sa Høyre-leder Erna Solberg før valget i 2013.



Og det løftet har hun innfridd.

Ferske tall TV 2 har fått fra Finansdepartementet viser at Erna Solbergs regjering har barbert skatten for Norges rikeste mennesker med hele ni milliarder kroner.

– Dette er grotesk, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til TV 2, og legger til:

– Dette er skreddersydde skattekutt for landets aller, aller rikeste. Vi får stadig flere milliardærer i Norge. De aller fleste av de betaler knapt skatt nå. Mens en vanlig sykepleier må betale en større andel av sin inntekt i skatt, sier Kaski.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er heller ikke nådig i sin kritikk av regjeringens skattekutt.

- Usosialt, unorsk og urettferdig. De begynte høsten 2013, før de la frem sitt eget statsbudsjett, med å kutte i formuesskatten og deres siste signatur på et statsbudsjett er å kutte videre, sier Støre.

På gata i Bodø er reaksjonene på skattekuttene sterke.

15 milliarder igjen

I budsjettforslaget for neste år foreslår regjeringen å redusere formuesskatten med over 1500 millioner ved å øke rabatten som gis rike nordmenn for å ha formuen plassert i aksjer.

Finansdepartementet anslår at formueskatten totalt vil utgjøre 15 milliarder kroner neste år.

Også på gaten i Tromsø er reaksjonen på skattekuttene sterke.

– Jeg har fått med meg at forskjellene i landet øker. Det gjør det ikke bedre for de som har dårlig råd å måtte betale mer for å gå til legen, sier Tor Erik Wiig.

– Enten vet de ikke hva de driver med eller så tror de at de klarer å lure folk. De gir til de rike. Noen må betale, og det går på bekostning av de fattige. Det må vi se. Sånn er det bare, sier Laila Davidsen til TV 2.

Statsminister Erna Solberg (H) fnyser av kritikken.

– Morsomt spørsmål

– Jeg er veldig opptatt av å bekjempe at forskjellene øker. Det som er viktigst for meg er faktisk at vi har norske eiere som investerer i arbeidende kapital, det som bidrar til at bedriftene utvikler seg, sier Solberg til TV 2.

– Kan du peke på én arbeidsplass som har blitt skapt eller bevart som følge av kutt i formuesskatten?

– Dette er et veldig morsomt spørsmål, men man vet at man kan aldri plukke fra ett virkemiddel en arbeidsplass, sier Solberg.