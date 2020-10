Støtter Harris: – Rett kvinne til jobben

GETTYSBURG (TV 2): Grace Torrance er Biden-supporter, og forteller at hans valg av Kamala Harris som visepresidentkandidat gjør henne mer stolt av å støtte ham.

Tirsdag talte Joe Biden i Gettysburg, Pennsylvania. Der hadde flere møtt opp for å vise ham sin støtte. Blant dem var Grace Torrance. Hun mener Kamala Harris er et svært godt valg av visepresident for Biden.

– Urokkeligheten og aggressiviteten gjør henne til rett kvinne til jobben. Hun er ikke redd for å si ifra, og det tror jeg folk trenger, sier Grace Torrance til TV 2.

Grace Torrance støtter Joe Biden og Kamala Harris. Foto: Mathias Ask/TV 2

– Det gjør meg enda mer stolt av å støtte ham, sier hun videre om demokratenes presidentkandidat.

Hun forteller at hun gleder seg til onsdagens debatt mellom Harris og Pence.

– Hun er ikke redd for å si fra til folk, og jeg tror det er akkurat det de trenger. Åpenbart er ikke Joe Biden den beste til å debattere på grunn av stammingen hans. Han har kommet langt, men jeg tror Kamala Harris virkelig vil vise hvor sterke de er som en duo, sier hun.

– En pappfigur

Ikke alle de som hadde møtt opp i Gettysburg tirsdag var like store tilhengere av demokratenes kandidater.

Joe Minton møtte opp i Gettysburg tirsdag for å vise at han støtter Donald Trump. Foto: Mathias Ask/TV 2

– Joe Biden har vært i politikken i 47 år og har ikke gjort en dritt. Han er en pappfigur, sier Joe Minton.

Han var blant flere som kom for å vise Biden at deres støtte ligger hos hans motkandidat president Donald Trump.

– Han har gjort en fantastisk jobb, han har kommet over kjempestore hindre og han fortjener å bli gjenvalgt, sier han om den sittende presidenten.

Han trekker blant annet frem hvordan Trump har håndtert situasjonen etter at han ble smittet av koronaviruset.

– Nå viser han oss hvordan man skal håndtere viruset og han har fortalt oss at vi ikke skal la viruset styre livene våre. Vi må fortsette med livene våre og jobbene våre. Det er derfor jeg støtter Trump, sier han.

Klart for debatt

Nattens debatt mellom demokratenes Kamala Harris og republikanernes Mike Pence er den eneste visepresidentdebatten i årets valgkamp.

De to skal debattere seks forskjellige temaer i 90 minutter. Debatten modereres av Susan Page, politisk journalist i USA Today og sjef for avisens dekning av Det hvite hus.

Visepresidentdebattene har tradisjonelt spilt en langt mindre rolle i amerikansk valgkamp enn presidentdebattene. Men ikke i år. Det skyldes ikke minst den høye alderen til både president Donald Trump (74) og utfordreren Joe Biden, som fyller 78 år få uker etter valget i november.

Muligheten er dermed til stede for at Pence (61) eller Harris (55) kan bli nødt til å steppe inn som fungerende president i en kortere eller lengre periode.

Nattens debatt er en gyllen anledning for dem begge til å vise at de er kapable til å ta på seg oppgaven.

Hvor mye kan du om USAs presidentvalg? Test deg selv her!