Symptomfri i over et døgn

USAs president Donald Trump har vært symptomfri i over 24 timer, opplyser legen hans onsdag kveld.

Sean Conley opplyser også at Trumps oksygennivå og andre vitale tegn er normale.

Trump har vært innlagt på sykehus i tre dager etter at han testet positivt for koronaviruset torsdag i forrige uke. Han ble utskrevet mandag.

Etter at presidenten ble skrevet ut av sykehuset har Trump selv uttalt at han føler seg bedre enn han gjorde for 20 år siden.

Tirsdag twitret Trump at han ser frem til å møte demokratenes presidentkandidat Joe Biden til debatt i Miami i neste uke.

