Eks-politimannen som er siktet for drapet på George Floyd er løslatt

Chauvins kausjon var på en million dollar. Flere amerikanske medier melder at kausjonen ble løst inn onsdag.

Selv om han da er løslatt må han møte i retten om det tas ut tiltale. Ifølge NBC News er det ventet at rettssaken starter i mars neste år.

Det er fire tidligere politimenn som er siktet i saken. Chauvin er siktet for drap, mens J. Alexander Kueng ,Thomas Lane og Tou Thao er siktet for å ha bistått ham.

De tre andre har allerede løst inn kausjoner på 750.000 dollar, og er allerede løslatt, ifølge AP.

SIKTEDE: Alle de fire siktede i saken er sagt opp fra sine stillinger i politiet i Minneapolis. Foto: Hennepin County Sheriff

Knelet på nakken i over åtte minutter

En video som gikk verden rundt viser at Chauvin satt med kneet sitt mot Floyds nakke i over åtte minutter under en pågripelse i Minneapolis den 25. mai i år.

De siste minuttene var Floyd bevisstløs.

Videoen viser at vitner forsøkte å stoppe de fire politimennene, og ropte blant annet «dere dreper ham». I opptaket kan man høre Floyd si flere ganger at han ikke får puste.

«Latterlig»

I et rettsmøte tidligere i september hevdet Chauvin at Floyd døde som følge av en overdose fentanyl, og han anklaget også to av de andre siktede politimennene for ikke å ha sjekket Floyds tilstand tilstrekkelig i løpet av minuttene Floyd lå på bakken.

Påtalemyndigheten avviste Chauvins påstand om overdose som «latterlig» og sa at alle de fire siktene må stilles for retten samtidig med den begrunnelse at de alle samarbeidet tett med hverandre under pågripelsen.

«TAKE A KNEE»: En politimann går ned på kne til venstre i bildet for å vise støtte til «Black lives matter»-bevegelsen. Bildet er tatt når drapssiktede Derek Chauvin er på vei til retten i en høring. Foto: David Joles

Både Chauvin og de tre andre politimennene forsøker å få overbevist retten om at det må holdes fire separate rettssaker. Chauvins forsvarere ønsker også at rettssaken flyttet til en annen delstat.

Floyd ble pågrepet for å angivelig ha brukt en falsk 20-dollarseddel i en kiosk, og for å ha kjørt bil beruset.

Hans død utløste demonstrasjoner og opptøyer rundt hele verden, og ga ytterligere oppslutning rundt bevegelse «Black lives matter». Demonstranter i USA krever også endring fra politiet.