– Jeg skjønner godt at man trekker støtten

I regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2021 ble det lagt frem en rekke endringer, blant annet å kutte stønaden som gis til ikke-cøliakiske glutensensitive.

Dermed vil kun personer med vitenskaplig dokumentert cøliaki vil få stønad til glutenfri diett. Regjeringen vil spare 32 millioner kroner i året på dette.

Generalsekretæren i Norsk cøliakiforening er lite fornøyd med forslaget, men forskningsmiljøet på området mener at avgjørelsen er forståelig.

– Man kan si at det er vanskelig å gi en stønad til en gruppe som lider av noe som man ikke klarer å påvise, sier ernæringsfysiolog Gry Skodje.

– Omdiskutert

Skodje sier at det hersker tvil i forskningsmiljøet rundt hva ikke-cøliakisk glutensensitivitet egentlig er.

– Noen mener at tilstanden ikke finnes, og at det handler om at man har irritabel tarmsyndrom, som er sterkt relatert til kosthold. Og så er det de som mener at tilstanden skiller seg tydelig fra andre tilstander.

I motsetning til sykdommen cøliaki, er det nemlig vanskelig å finne en forklaring på den ikke-cøliakiske glutensensetives tarmplager.

– Cøliaki kan man påvise med en blodprøve, eller ved å ta prøver av tarmen. Man kan ta en bit av tarmslimhinnen på cøliakere og med et mikroskop se at tarmen er ødelagt. Om man gjør det samme med glutensensitive, finner man ingenting som kan forklare hvorfor pasienten har mage-tarmplager, forklarer Skodje.

Hun får støtte fra Knut Lundin, overlege og professor ved institutt for klinisk medisin ved UiO.

– Tilstanden ikke-cøliakisk glutensensitivitet er en klinisk diagnose, hvor man ikke finner betennelse i tarmen. Det typiske trekket her er at man har spist brød, for deretter å føle seg dårlig, sier han.

– Jeg mistror ikke folk

Lundin er spesialist på lidelser i mage-tarmkanalen.

– Jeg vil få sagt at jeg ikke mistror folk, at jeg ser at disse menneskene har det vondt, og at de ofte har et mye bedre liv når de er strenge med dietten. Men i motsetning til cøliaki, så er jo ikke denne tilstanden forbundet med annen sykelighet, sier han.

Han mener at det er riktig av regjeringen å fjerne stønaden som gis til personene med lidelsen.

– Jeg er personlig helt enig i det. Jeg, og mange andre, har i mange år jobbet for å utrede denne sykdommen, slik at man kan være sikre på en diagnose. Det har vist seg å være vanskelig.

– Man sitter igjen med pasienter som er i en ubehagelig, men ufarlig, tilstand. En tilstand som man i tillegg ikke vet hva er. Dermed skjønner jeg godt at man ønsker å trekke stønaden, sier Lundin.

Stønadskutt

Skodje forklarer hvordan spesialister avgjør hvem som er ikke-cøliakisk glutensensitive.

– Det er en såkalt eliminasjonsdiagnose. Det er en diagnose som gis når legen har utelukket mer alvorlige sykdommer, som cøliaki eller ulcerøs kolitt. Da sitter legen igjen uten prøvesvar, men med en pasient som har reelle plager.

Lundin er heller ikke sikker på om ikke-cøliakiske glutensensitive er avhengige av en glutenfri diett.

– Nei, det er de ikke. Jeg ville bedt en person med cøliaki om å leve glutenfritt, men til en person som er glutensensitiv ville jeg ha sagt: «Prøv deg litt frem!»

Fruktan, ikke gluten

I sin doktoravhandling så Skodje nærmere på nettopp gruppen med ikke-cøliakisk glutensensitivitet.

– Det vi observerte i vår studie var at de som selv mente de var glutensensitive og ikke hadde cøliaki, reagerte når de spiste karbohydratet fruktan, men ikke når de spiste gluten. Dette forsøket gjorde vi dobbeltblindt og placebokontrollert.

Fruktan er et karbohydrat som klassifiseres som fiber.

Mennesketarmen klarer ikke å bryte ned disse fibrene. De passerer derfor videre til tykktarmen og blir til mat for tarmbakteriene. Personer med sensitiv tarm får mageplager av dette.

– Både fruktaner og gluten finnes i hvete, så vi kan ikke tilbakevise at pasientene reagerer på hvete. Men vi kan si at det ikke er gluten som har skylden, sier Skodje.